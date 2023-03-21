На сайте Госдумы возобновили трансляцию пленарных заседаний

На сайте Государственной думы возобновили онлайн-трансляцию пленарных заседаний. Внимание на это 21 марта обратил «Коммерсантъ».



«Пора выходить из зоны комфорта. Правильно было бы вернуться к режиму трансляции. Мы можем выйти на другой уровень открытости, если будет общее решение», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



В октябре прошлого года нижняя палата парламента РФ решила больше не транслировать заседания онлайн. Это объяснялось тем, что большая часть повестки работы депутатов связана с законодательным обеспечением специальной военной операции РФ на Украине.

