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    На сайте Госдумы возобновили трансляцию пленарных заседаний

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    3 комментария

    На сайте Государственной думы возобновили онлайн-трансляцию пленарных заседаний. Внимание на это 21 марта обратил «Коммерсантъ».

    «Пора выходить из зоны комфорта. Правильно было бы вернуться к режиму трансляции. Мы можем выйти на другой уровень открытости, если будет общее решение», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В октябре прошлого года нижняя палата парламента РФ решила больше не транслировать заседания онлайн. Это объяснялось тем, что большая часть повестки работы депутатов связана с законодательным обеспечением специальной военной операции РФ на Украине.

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    Комментарии 3

    Гость21 Мар 2023 в 13:35
    майбах или роллсройс
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