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    Боевые действия на Украине

    ТАСС: В Госдуме решили больше не транслировать заседания онлайн

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    Совет нижней палаты российского парламента решил ограничить онлайн-трансляции заседаний. На них обсуждаются важные вопросы, связанные с СВО РФ на Украине.

    Об этом 18 октября сообщил источник ТАСС и подтвердил источник РИА Новости.

    Как объяснили журналистам, на пленарных заседаниях сейчас преимущественно обсуждается работа по законодательному обеспечению специальной военной операции России на Украине, а также меры поддержки солдат и офицеров, принимающих в ней участие.

    При этом журналисты, которые аккредитованы в Госдуме, смогут следить за онлайн-трансляциями из пресс-центра.

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