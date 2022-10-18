ТАСС: В Госдуме решили больше не транслировать заседания онлайн

Совет нижней палаты российского парламента решил ограничить онлайн-трансляции заседаний. На них обсуждаются важные вопросы, связанные с СВО РФ на Украине.
Об этом 18 октября сообщил источник ТАСС и подтвердил источник РИА Новости.
Как объяснили журналистам, на пленарных заседаниях сейчас преимущественно обсуждается работа по законодательному обеспечению специальной военной операции России на Украине, а также меры поддержки солдат и офицеров, принимающих в ней участие.
При этом журналисты, которые аккредитованы в Госдуме, смогут следить за онлайн-трансляциями из пресс-центра.