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    Пенсионер на Nissan сбил второклассника, повернув направо с улицы Композиторов

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    Под колесами автомобиля в Выборгском районе Петербурга пострадал ребенок. Оба — и водитель, и пешеход — двигались на свой зеленый.

    ДТП произошло в 15:20 20 марта у дома 28 по улице Композиторов, стало известно «Фонтанке» 21 марта. 76-летний петербуржец, следуя на своем Nissan Maxima по Композиторов от Суздальского проспекта, повернул направо на улицу Прокофьева по разрешающему сигналу светофора и сбил 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на свой зеленый. Ребенок был в сопровождении матери.

    В результате ДТП второклассник получил травму колена и ссадину. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Пенсионер, управлявший автомобилем, с начала 2022 года привлекался за нарушения ПДД семь раз, все — за превышение скорости.

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