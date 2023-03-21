Пенсионер на Nissan сбил второклассника, повернув направо с улицы Композиторов

Под колесами автомобиля в Выборгском районе Петербурга пострадал ребенок. Оба — и водитель, и пешеход — двигались на свой зеленый.



ДТП произошло в 15:20 20 марта у дома 28 по улице Композиторов, стало известно «Фонтанке» 21 марта. 76-летний петербуржец, следуя на своем Nissan Maxima по Композиторов от Суздальского проспекта, повернул направо на улицу Прокофьева по разрешающему сигналу светофора и сбил 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на свой зеленый. Ребенок был в сопровождении матери.