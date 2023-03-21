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    Советник главы Крыма показал обломки беспилотников с мемами

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    Советник главы Крыма Олег Крючков 21 марта сообщает, что после атаки беспилотников по Джанкою железная дорога и инфраструктура не повреждены, поезда следуют по расписанию.

    По его словам, беспилотники целили в гражданские объекты. Несколько из них сбили над жилыми районам, один — над джанкойским техникумом, он упал между учебным корпусом и общежитием. Аппараты начинены взрывчаткой и шрапнелью. На фотографиях в телеграм-канале Крючкова — обломки беспилотников с надписями и мемами из интернета.

    О срабатывании системы ПВО вечером 20 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, пострадал один человек.

    Как пишет РИА Новости, в Джанкое введён режим ЧС муниципального уровня. Глава городской администрации Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности, в городе повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. В техникуме приостановлены занятия.

    Крючков рассказывает, что повреждённый дом начнут восстанавливать уже сегодня. Из него спасли не только людей, но и домашнего питомца — морскую свинку.

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