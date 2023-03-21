Советник главы Крыма показал обломки беспилотников с мемами

Советник главы Крыма Олег Крючков 21 марта сообщает, что после атаки беспилотников по Джанкою железная дорога и инфраструктура не повреждены, поезда следуют по расписанию.



По его словам, беспилотники целили в гражданские объекты. Несколько из них сбили над жилыми районам, один — над джанкойским техникумом, он упал между учебным корпусом и общежитием. Аппараты начинены взрывчаткой и шрапнелью. На фотографиях в телеграм-канале Крючкова — обломки беспилотников с надписями и мемами из интернета.

