Советник главы Крыма показал обломки беспилотников с мемами

Советник главы Крыма Олег Крючков 21 марта сообщает, что после атаки беспилотников по Джанкою железная дорога и инфраструктура не повреждены, поезда следуют по расписанию.
По его словам, беспилотники целили в гражданские объекты. Несколько из них сбили над жилыми районам, один — над джанкойским техникумом, он упал между учебным корпусом и общежитием. Аппараты начинены взрывчаткой и шрапнелью. На фотографиях в телеграм-канале Крючкова — обломки беспилотников с надписями и мемами из интернета.
О срабатывании системы ПВО вечером 20 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, пострадал один человек.
Как пишет РИА Новости, в Джанкое введён режим ЧС муниципального уровня. Глава городской администрации Игорь Ивин уточнил, что жизнь раненного мужчины вне опасности, в городе повреждены несколько объектов и электросети. Повреждения получили частный дом, магазин и профессиональный техникум. В техникуме приостановлены занятия.
Крючков рассказывает, что повреждённый дом начнут восстанавливать уже сегодня. Из него спасли не только людей, но и домашнего питомца — морскую свинку.