«Жена добавляет кордицепс в супы». Жуткий гриб из The Last of Us в реальности обещает омоложение и отличную потенцию

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MAD SCIENC Поделиться Поделиться





Гриб-паразит вселяется в человека и полностью себе его подчиняет. Так описан конец света в игре The Last of Us и одноимённом сериале, первый сезон которого завершился на днях. Сценарий вполне реальный, но для его воплощения потребуется несколько десятков миллионов лет эволюции, чтобы паразит приспособился к взаимодействию с человеческим телом. А пока кордицепс называют «королем китайской медицины» и лекарством от всего. «Фонтанка» попробовала — купить его можно в пару кликов.



На площадках маркетплейсов опубликованы десятки объявлений о продаже кордицепса. В основном, покупателю предлагают БАДы с грибом-паразитом. Стоимость их начинается от 600 рублей. Самая дорогая опция — это вид «кордицепс китайский». Дикорастущий гриб в объявлениях называют «королем китайской медицины».

«Считается, что он лечит от всех болезней и является уникальным средством, способным вернуть к жизни, и продлевает жизнь. Китайское долголетие основано на регулярном применении кордицепса, растет на высоте свыше 3 000 метров в горах Тибета», — отмечается в одном из объявлений.



Продление жизни стоит недешево. 14 грамм кордицепса китайского продается за 21 300 рублей. В объявлении уточняется, что для достижения эффекта ежедневно нужно принимать по 500 граммов гриба в течение месяца.

На профильных сайтах 10 граммов китайского дикорастущего кордицепса продается за 120 тысяч рублей. Уточняется, что всё собранное сырье проходит клинические испытания. В его терапевтических свойствах указано: кордицепс — мощный антиоксидант, антибиотик и даже афродизиак: повышает потенцию, увеличивает продолжительность полового акта и улучшает качество спермы.



«Я лет пять назад решил впервые попробовать кордицепс из-за памяти. Просто осознал, что она сильно ухудшилась с тех времен, когда я был студентом. Я постоянно читаю лекции и должен отвечать на огромное количество вопросов о грибах, держа в голове множество фактов, — и вдруг понял, что голова уже превращается в помойку. И вот после кордицепса я почувствовал себя не то чтобы студентом, но… лет на 15–20 свежее. И плюс ко всему он — прекрасное средство профилактики рака», — рассказывал кандидат биологических наук, миколог, председатель Русского микологического общества Михаил Вишневский.



Род кордицепсов насчитывает несколько сотен видов, все они паразитируют на насекомых. Что касается кордицепса китайского, то его любимый объект — гусеницы призрачной моли Hepialus armonicanus, живущие на высоте 3 500–5 000 метров в Тибетском нагорье и Непальских Гималаях.

Гусеницы заражаются спорами, гриб проникает в тело насекомого и начинает разрастаться. После зимовки гриб пробивается наружу и образует темно-коричневое плодовое тело. В медицине Китая он действительно используется не одно столетие. Считается, что мировую известность кордицепс приобрел после чемпионата Китая по лёгкой атлетике 1993 года, где китайские спортсмены установили сразу три мировых рекорда по бегу. Выяснилось, что их питание включало кордицепс.



«У него много полезных соединений, которые подстёгивают иммунитет, — отмечает в разговоре с «Фонтанкой» ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков. — Кордицепс китайский действительно очень полезен. Но беда в том, что он встречается мало где и в труднодоступных местах. Поэтому стали исследовать другие виды этого рода и обнаружили, что Cordyceps militaris, или кордицепс военный, который имеет огромный ареал, встречается даже в Подмосковье в диком виде. Китайцы также разработали метод интенсивного культивирования кордицепса военного на рисе. Этот метод у нас тоже освоен. Результат схож по содержанию полезных соединений с китайским аналогом, но, естественно, когда искусственно выращивают, там активности поменьше».



По словам Дьякова, использование кордицепса в качестве пищевой добавки вполне оправдано. Потребителю не должно принести вреда.



«Неделю назад мне товарищ передал пакетик из Китая искусственных кордицепсов. Жена добавляет в супы и рагу. Как еда он мелок и не дает сильного эффекта, а вот как полезная добавка вполне себе», — отмечает Дьяков.

Специалисты добавляют, что препараты с кордицепсом — это не лекарства, а в научно-популярных журналах говорится о том, что научных исследований действия кордицепса мало, большинство из них проведено на животных и клеточных культурах.

Среди биологически активных веществ кордицепса сильный антибиотик кордицепин, а также кордицеповая кислота — изомер хинной кислоты; полисахариды, которые считают иммуномодулятором, а иммуномодуляторы назначают пациентам, проходящим химиотерапию. На интернет-площадках можно встретить препараты с кордицепсом «для поддержки при химиотерапии и ремиссии». Но лечиться им нельзя, а перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

