«Жена добавляет кордицепс в супы». Жуткий гриб из The Last of Us в реальности обещает омоложение и отличную потенцию

Гриб-паразит вселяется в человека и полностью себе его подчиняет. Так описан конец света в игре The Last of Us и одноимённом сериале, первый сезон которого завершился на днях. Сценарий вполне реальный, но для его воплощения потребуется несколько десятков миллионов лет эволюции, чтобы паразит приспособился к взаимодействию с человеческим телом. А пока кордицепс называют «королем китайской медицины» и лекарством от всего. «Фонтанка» попробовала — купить его можно в пару кликов.