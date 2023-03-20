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    Минобороны РФ: система ПВО засекла два бомбардировщика США над Балтийским морем

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    Над Балтийским морем радиолокационные средства системы ПВО обнаружили две воздушные цели, направляющиеся к границе России. Это были стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США, сообщает 20 марта пресс-служба Минобороны РФ.

    В воздух подняли истребитель Су-35 из состава дежурных сил Западного военного округа — «в целях идентификации и недопущения нарушения границы». Отмечается, что после «удаления иностранных военных самолетов» от границы истребитель вернулся на аэродром.

    В ведомстве подчеркивают, что полет истребителя был выполнен в соответствии с международными нормами, границу он не нарушил.

    Несколько дней назад над Балтийским морем в 200 километрах от Петербурга совершил маневр американский стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие. Российские военные следили за ним и были готовы среагировать, рассказал «Фонтанке» источник.

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