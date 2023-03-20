Минобороны РФ: система ПВО засекла два бомбардировщика США над Балтийским морем

Над Балтийским морем радиолокационные средства системы ПВО обнаружили две воздушные цели, направляющиеся к границе России. Это были стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США, сообщает 20 марта пресс-служба Минобороны РФ.

В воздух подняли истребитель Су-35 из состава дежурных сил Западного военного округа — «в целях идентификации и недопущения нарушения границы». Отмечается, что после «удаления иностранных военных самолетов» от границы истребитель вернулся на аэродром.

В ведомстве подчеркивают, что полет истребителя был выполнен в соответствии с международными нормами, границу он не нарушил.