РЭО вложит 3 млрд рублей в строительство завода по обращению с отходами под Кингисеппом

Российский экологический оператор вложит 2,98 млрд рублей в строительство комплекса по обращению с отходами в промзоне «Фосфорит» под Кингисеппом. Об этом 20 марта сообщает 47news.



Комплекс начали строить в декабре прошлого года за счёт собственных средств Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области (УКООЛО). Общий объём инвестиций в проект составит 3,7 млрд рублей, из которых 700 млн — это деньги регионального оператора.



Планируется, что комплекс откроют в конце второго квартала следующего года. По информации УКООЛО, строительство объекта идёт в соответствии с графиком.

