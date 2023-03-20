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    РЭО вложит 3 млрд рублей в строительство завода по обращению с отходами под Кингисеппом

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    Российский экологический оператор вложит 2,98 млрд рублей в строительство комплекса по обращению с отходами в промзоне «Фосфорит» под Кингисеппом. Об этом 20 марта сообщает 47news.

    Комплекс начали строить в декабре прошлого года за счёт собственных средств Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области (УКООЛО). Общий объём инвестиций в проект составит 3,7 млрд рублей, из которых 700 млн — это деньги регионального оператора.

    Планируется, что комплекс откроют в конце второго квартала следующего года. По информации УКООЛО, строительство объекта идёт в соответствии с графиком.

    Предприятие под Кингисеппом будет рассчитано на приём мусора из Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Волосовского, Лужского, Сланцевского, Кингисеппского районов и Соснового Бора.

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