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    Петербурженку, пропавшую два месяца назад, нашли в Дудергофском канале

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    Из воды в Красносельском районе Петербурга достали тело женщины, которую безуспешно искали с февраля.

    По уточнённым данным «Фонтанки», утром 20 марта в Дудергофском канале мёртвой нашли 31-летнюю жительницу Петербурга. Ориентировки о её поиске разлетелись по городским пабликам, в том числе эзотерическим, в начале февраля.

    Сообщалась, что женщина перестала выходить на связь в конце января. Родственники из Набережных Челнов после безуспешных попыток дозвониться привлекли к помощи подругу. В ориентировке указано, что пропавшая могла быть одета в серебристый пуховик.

    Тело в зимней одежде в Дудергофском канале было найдено в понедельник около половины девятого утра. По предварительным данным, видимых следов насилия на нём нет. Точную причину смерти женщины установят судмедэксперты.

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