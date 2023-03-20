Петербурженку, пропавшую два месяца назад, нашли в Дудергофском канале

Из воды в Красносельском районе Петербурга достали тело женщины, которую безуспешно искали с февраля.



По уточнённым данным «Фонтанки», утром 20 марта в Дудергофском канале мёртвой нашли 31-летнюю жительницу Петербурга. Ориентировки о её поиске разлетелись по городским пабликам, в том числе эзотерическим, в начале февраля.



Сообщалась, что женщина перестала выходить на связь в конце января. Родственники из Набережных Челнов после безуспешных попыток дозвониться привлекли к помощи подругу. В ориентировке указано, что пропавшая могла быть одета в серебристый пуховик.

