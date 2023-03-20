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    В Дудергофском канале нашли утопленника в зимней одежде

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    Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить обстоятельства, при которых в воде в Красносельском районе Петербурга оказалось тело. Пока его готовятся поднять на берег.

    Тело заметили в Дудергофском канале у дома № 25 по Петергофскому шоссе немногим позже половины девятого утра 20 марта, сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу.

    Предположительно, это мужчина в зимней одежде. Точнее можно будет сказать, когда его в присутствии полицейских извлекут из воды силами поисково-спасательной службы.

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