В Дудергофском канале нашли утопленника в зимней одежде

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить обстоятельства, при которых в воде в Красносельском районе Петербурга оказалось тело. Пока его готовятся поднять на берег.



Тело заметили в Дудергофском канале у дома № 25 по Петергофскому шоссе немногим позже половины девятого утра 20 марта, сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу.



Предположительно, это мужчина в зимней одежде. Точнее можно будет сказать, когда его в присутствии полицейских извлекут из воды силами поисково-спасательной службы.

