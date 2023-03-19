«Аэрофлот» вывезет из Сочи застрявших пассажиров. За москвичами отправят Boeing 777

20 марта «Аэрофлот» вывезет из Сочи пассажиров рейсов, которые были отменены 19 марта из-за тумана. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. За теми, кто летит в Москву, отправят лайнер повышенной вместительности – Boeing 777.



Завтра утром вывозные рейсы отправятся в Москву, Самару, Уфу и Екатеринбург.



Напомним, что из-за погоды «Аэрофлоту» пришлось отменить более 30 вылетов из сочинского аэропорта. Среди задержанных рейсов было и два петербургских. Позже стало известно, что рейс в Пулково удастся отправить.

Прошлой ночью из 57 самолётов, которые должны были отправиться из Сочи, вылетели всего два.

