Над Сочи прояснилось. «Аэрофлот» выполнит рейс на Петербург

В районе аэропорта Сочи улучшается погода. Приземлившиеся на запасных аэродромах самолеты начали прилетать к Черному морю.



Как сообщается в официальном телеграм-канале аэропортов юга 19 марта, благоприятные погодные условия сохранятся до 18:00. Сегодня с запасных аэродромов прилетели в Сочи четыре борта авиакомпаний «Азимут», «Смартавиа», «Уральские авиалинии» и Redwings.

Также в «Аэрофлоте» уточнили, что из 27 отмененных рейсов 19 марта шесть удастся выполнить. Пассажиры смогут добраться из Сочи в Москву, Петербург, Пермь и Екатеринбург. Массовая отмена рейсов в сочинском аэропорту была связана с густыми туманами.