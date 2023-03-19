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    «В обычном режиме». Песков: «Поездка Путина на командный пункт в Ростове-на-Дону заранее не готовилась»

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    Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что визит президента на командный пункт СВО в Ростове-на-Дону не был подготовлен заранее. Об этом пишет РИА Новости 19 марта.

    По словам Пескова, основной целью поездки была проверка работы пункта в обычном режиме.

    О том, что Владимир Путин провел в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону совещание, стало известно 19 марта. Главе государства представили доклады начальник Генштаба Валерий Герасимов и ряд военачальников.

    Тогда же сообщили о поездке Путина в Мариуполь. Там он, как утверждается, осмотрел памятные места, здание театра и береговую линию, а в микрорайоне Невский зашел в гости к одной из семей.

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