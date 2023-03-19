«В обычном режиме». Песков: «Поездка Путина на командный пункт в Ростове-на-Дону заранее не готовилась»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что визит президента на командный пункт СВО в Ростове-на-Дону не был подготовлен заранее. Об этом пишет РИА Новости 19 марта.



По словам Пескова, основной целью поездки была проверка работы пункта в обычном режиме.

О том, что Владимир Путин провел в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону совещание, стало известно 19 марта. Главе государства представили доклады начальник Генштаба Валерий Герасимов и ряд военачальников.

Тогда же сообщили о поездке Путина в Мариуполь. Там он, как утверждается, осмотрел памятные места, здание театра и береговую линию, а в микрорайоне Невский зашел в гости к одной из семей.