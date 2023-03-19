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    Задержанную мать младенца, выкинутого в мусорный бак, отпустили домой к дочерям

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    Обвиняемой в убийстве младенца петербурженке избрана мера пресечения. Женщина отпущена под подписку о невыезде. Дома у неё двое детей.

    Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, накануне в Невском районе была задержана 24-летняя петербурженка, ребёнка которой искали в мусорном баке. В отношении неё возбуждено уголовное дело об убийстве матерью своего новорожденного ребенка. Женщине избрана мера пресечения виде подписки о невыезде.

    Петербурженка воспитывает двух дочерей 5 и 6 лет, живет с матерью. Именно мать сообщила в полицию о том, что дочь выбросила в мусорный бак мертвого младенца. Отца ребёнка продолжают искать. По версии матери новорожденного, беременность была случайной.

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