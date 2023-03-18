    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 2

    4 м/с, южн

    767мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.6eur81.46

    Петербурженка, выбросившая свою новорожденную дочь, стала фигуранткой уголовного дела

    9376
    18 комментариев

    СК возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ в отношении 24-летней петербурженки, выбросившей своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер.

    «В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему. Назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сказано в сообщении ГСУ СК по Петербургу.

    Следствие считает, что утром 14 марта женщина родила дочь в квартире дома на улице Антонова-Овсеенко. После этого она оставила девочку на открытом балконе на продолжительное время. После того, как новорожденная умерла, новоиспеченная мать вынесла тело ребенка и выбросила в мусорный контейнер на проспекте Большевиков по пути на работу.

    Напомним, о том, что женщина выбросила ребенка, как мусор, в полицию сообщила ее мать. Ранее «Фонтанка» рассказывала об отце девочки. С ним фигурантка уголовного дела познакомилась в баре. Виделись они лишь раз.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Тело младенцаПетербург
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close