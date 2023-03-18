Петербурженка, выбросившая свою новорожденную дочь, стала фигуранткой уголовного дела

СК возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ в отношении 24-летней петербурженки, выбросившей своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер.



«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему. Назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сказано в сообщении ГСУ СК по Петербургу.

Следствие считает, что утром 14 марта женщина родила дочь в квартире дома на улице Антонова-Овсеенко. После этого она оставила девочку на открытом балконе на продолжительное время. После того, как новорожденная умерла, новоиспеченная мать вынесла тело ребенка и выбросила в мусорный контейнер на проспекте Большевиков по пути на работу.