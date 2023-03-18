Где в Петербурге бесплатно раздают знания? Гид по лекториям, мастерским и любительским клубам

Естественным и прикладным наукам 160 лет назад посвящали первые лекции в зале Пассажа на Невском. С точных наук начнем и мы. Помните старинные газгольдеры на Обводном канале? В стеклянном здании у одного из них сейчас библиотека «Планетария № 1». Там есть не только книги на самые разные темы — от науки и космонавтики до архитектуры и урбанизма. Это место интересно еще и открытыми лекциями. Их читают научные журналисты, сотрудники петербургских университетов, основатели технологичных стартапов.



До конца месяца тут можно узнать о звуках космоса, гибкой электронике и промышленном дизайне и биотехнологиях. Следить за анонсами лучше в соцсетях библиотеки — дайджест предстоящих мероприятий публикуют в конце каждого месяца. И не забудьте заранее зарегистрироваться онлайн.