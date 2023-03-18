Где в Петербурге бесплатно раздают знания? Гид по лекториям, мастерским и любительским клубам

Публичные лекции в Петербурге читали с середины XIX века. Бывало, в залах собиралось столько людей, что далеко не всем удавалось попасть внутрь даже за деньги. А где сегодня в нашем городе можно послушать о научных достижениях, поговорить на иностранном и обучиться каллиграфии? О том, как начать учиться прямо этой весной, читайте в подборке «(От)Личного Петербурга».
Космическо-научный лекторий
Адрес: набережная Обводного канала, 74Ц
Естественным и прикладным наукам 160 лет назад посвящали первые лекции в зале Пассажа на Невском. С точных наук начнем и мы. Помните старинные газгольдеры на Обводном канале? В стеклянном здании у одного из них сейчас библиотека «Планетария № 1». Там есть не только книги на самые разные темы — от науки и космонавтики до архитектуры и урбанизма. Это место интересно еще и открытыми лекциями. Их читают научные журналисты, сотрудники петербургских университетов, основатели технологичных стартапов.
До конца месяца тут можно узнать о звуках космоса, гибкой электронике и промышленном дизайне и биотехнологиях. Следить за анонсами лучше в соцсетях библиотеки — дайджест предстоящих мероприятий публикуют в конце каждого месяца. И не забудьте заранее зарегистрироваться онлайн.
Географический лекторий: о странах и путешествиях
Адрес: переулок Гривцова, 10
Лекторий имени Юлия Шокальского при Русского географическом обществе — один из старейших действующих в Петербурге. Он работает с 1938 года, выступить здесь успели и Николай Вавилов, и Лев Гумилев. И сегодня особое удовольствие при его посещении испытываешь, поднимаясь по исторической лестнице с камином и витражами.
Почти каждую неделю здесь можно послушать членов РГО, историков, переводчиков, путешественников и участников экспедиций настоящего и прошлого. К примеру, недавно о жизни на Новой Земле рассказывал Андрей Колобов, который в 1970-х руководил капитальным строительством на архипелаге. До конца месяца можно успеть побывать еще на лекциях про испанские города и архитектуру Испании и Латинской Америки. Запись на мероприятия — через TimePad, ссылку найдете на сайте РГО.
Дискуссионно-философское кафе
Адрес: Лиговский проспект, 53
Еще две традиционных для петербургских лекториев темы — литература и философия. За ними лучше идти в «Философское кафе», которое с 2002 года работает при Музее звука. Это не лекторий, а, скорее, открытый дискуссионный клуб. Участники собираются каждую среду и обсуждают заранее выбранную статью или отрывок из книги.
Материал для чтения обычно касается тем моральной ответственности, политического бессознательного, гендерных волнений, метафизики, логики, психоанализа, актуальных философских вопросов. Но говорят обо всем простым и доступным языком, так что слушать легко и тем, кто не очень разбирается в этих вещах. Тему встречи участники заранее публикуют в соцсетях, дискуссии проходят не только офлайн, но и в зуме.
Креативно-фотографическая школа
Адрес: улица Красного Курсанта, 30
Куда же без разговоров о прекрасном? Открытые лекции про искусство светописи читают в частной «Школе академической фотографии» (ее еще называют «ШкАФ»). Студенты школы учатся здесь запечатлевать мир в кадре на полноценных курсах, а для всех желающих периодически периодически организуют лекции на околофотографические темы.
К примеру, в марте в школе рассказывали о живописцах прошлого, которые использовали снимки для работы над картинами и экспериментировали с фототехникой. А еще смотрели фильм о креативности и обсуждали его с теоретиком кино. Иногда опытом делятся практикующие стрит-фотографы, пейзажисты, документалисты. За анонсами удобнее следить в соцсетях школы, запись на лекцию — через онлайн-регистрацию.
Волонтерско-языковая платформа
Выучить иностранный бесплатно можно, если найдете учителя, готового работать с вами за идею. Таких волонтеров много в петербургском LanguageFree. Это платформа, которая объединяет желающих учиться и желающих преподавать. Причем в качестве учителя может выступать человек любой профессии — надо только хорошо знать какой-нибудь иностранный.
За последнее месяцы здесь проходили курсы по английскому, французскому, немецкому, финскому, корейскому, арабскому. Набор учеников каждый раз идет через соцсети проекта. Если хотите записаться на курс, придется пройти отбор: рассказать о себе, своих целях и языковом опыте. Поскольку проект бесплатный, к пропускам и выполнению «домашки» относятся строго — если повезет попасть на курс, будьте готовы трудиться. Место встреч преподаватели индивидуально обговаривают с учениками.
Разговорно-практический лекторий
За бесплатной разговорной практикой английского можно прийти на встречи языковых клубов проекта «Практик. Study». Занятия проходят в сети коворкингов, расположенных в разных районах города: на Гороховой улице, 16/71, 8-й линии В. О., 25, Малоохтинском проспекте, 68 и по другим адресам. Иногда к диалогам на разные темы добавляется просмотр фильмов на языке оригинала.
Помимо этого проект организует открытые лекции по истории, психологии, искусству, краеведению. А еще практические мастер-классы — здесь можно освоить основы финансовой грамотности, научиться управлять своей энергией, узнать о последних тенденциях рынка труда. За расписанием можно следить на сайте, там же — запись на мероприятия.
Ремесленно-художественные мастерские
Адрес: Лиговский проспект, 99
В библиотеке имени Лермонтова работают Открытые мастерские — место, где можно обучиться практическим навыкам у молодых художников и ремесленников. С учениками делятся основами керамики, шелкографии, каллиграфии, конструированию и пошиву изделий, книжной иллюстрации и фотографии.
Чтобы пройти обучение, нужно записаться на курс — объявления о наборе размещают на сайте Лермонтовки. Заинтересовавшихся обычно просят заполнить форму, написать мотивационное письмо учителю или прислать примеры своих работ. А дальше останется только закупить расходные материалы. Даже если не успеете записаться, можно попасть на разовый мастер-класс — анонсы публикуют в соцсетях Мастерских.
Клуб автостопщиков
Адрес: Воронцовский бульвар, 2
Каждую среду в квартире дома в Девяткино за чаем с печеньем собираются любители путешествий и автостопа — и делятся своим опытом поездок по всему миру. Раз в месяц в «Гильдию мастеров автостопа» принимают новых членов. Но на еженедельные встречи могут приходить все желающие.
Клуб работает с 1996 года и всё это время популяризирует идею свободы передвижения. Так что здесь обсуждают всё, что связано со смелыми одиночными путешествиями: психологию автостопа, технику голосования на дороге, вопросы безопасности, дорожную аптечку, переходы границ.
И еще много лекций
Этот пункт заключительный, потому что бесконечный. Самая насыщенная познавательная программа — конечно, в петербургских библиотеках. Бесплатные лекции на самые разные темы проходят почти в каждой.
Вот лишь некоторые подсказки: в Открытой гостиной Лермонтовки ищите краеведческие лекции о Петербурге, в Маяковке — разговорные клубы на иностранных языках (даже на турецком, болгарском, азербайджанском и норвежском), в РНБ — уроки генеалогии, лекции-концерты и обсуждение мирового кино.