Автобус врезался в фонарный столб на Лахтинском проспекте

Второе ДТП с лазурным автобусом за несколько часов произошло днем 17 марта в Петербурге. На этот раз — в Приморском районе и пассажиры остались целы.



На Лахтинском проспекте, возле строительного гипермаркета OBI, рейсовый автобус врезался в мачту городского освещения, сообщает читатель «Фонтанки» Антон. От удара столб накренился, но не упал, а автобус получил значительные повреждения передней части.