Автобус врезался в фонарный столб на Лахтинском проспекте

Второе ДТП с лазурным автобусом за несколько часов произошло днем 17 марта в Петербурге. На этот раз — в Приморском районе и пассажиры остались целы.
На Лахтинском проспекте, возле строительного гипермаркета OBI, рейсовый автобус врезался в мачту городского освещения, сообщает читатель «Фонтанки» Антон. От удара столб накренился, но не упал, а автобус получил значительные повреждения передней части.
Как рассказали «Фонтанке» в АО «Третий парк», автобус
По данным «Яндекс.Пробок», движение по Лахтинскому проспекту в районе места аварии затруднено, пробка составляет чуть более 600 метров.
Несколькими часами ранее на Московском шоссе в ДТП тоже попал лазурный автобус: перед остановкой в него сзади врезался большегруз. По уточненным данным «Пассажиравтотранса», в аварии пострадали два пассажира.