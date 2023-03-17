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    Автобус врезался в фонарный столб на Лахтинском проспекте

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    3 комментария
    Фото: читатель «Фонтанки» Антон
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    Второе ДТП с лазурным автобусом за несколько часов произошло днем 17 марта в Петербурге. На этот раз — в Приморском районе и пассажиры остались целы.

    На Лахтинском проспекте, возле строительного гипермаркета OBI, рейсовый автобус врезался в мачту городского освещения, сообщает читатель «Фонтанки» Антон. От удара столб накренился, но не упал, а автобус получил значительные повреждения передней части.

    Фото: читатель «Фонтанки» Антон
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    Как рассказали «Фонтанке» в АО «Третий парк», автобус № 134А только выезжал из парка на маршрут, поэтому в момент ДТП пассажиров в салоне не было. Водитель не пострадал.

    По данным «Яндекс.Пробок», движение по Лахтинскому проспекту в районе места аварии затруднено, пробка составляет чуть более 600 метров.

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    Несколькими часами ранее на Московском шоссе в ДТП тоже попал лазурный автобус: перед остановкой в него сзади врезался большегруз. По уточненным данным «Пассажиравтотранса», в аварии пострадали два пассажира.

    Фото: читатель «Фонтанки» Антон
    Фото: читатель «Фонтанки» Антон

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