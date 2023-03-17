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    Автовоз догнал лазурный автобус у остановки на Московском шоссе

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Городской пассажирский автобус попал в ДТП с большегрузом в Пушкинском районе Петербурга днем 17 марта. На трассе собралась пробка длиной в несколько километров.

    На Московском шоссе, в районе пересечения с Курьерским проездом, столкнулись автовоз и лазурный автобус, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Под удар попал автобус «Пассажиравтотранса». В пресс-службе предприятия «Фонтанке» сообщили, что водитель грузовика врезался в задний борт автобуса, когда тот подъезжал к обязательной остановке «Курьерский проезд».

    По словам очевидца, на место ДТП приезжали три машины реанимации. Информация о пострадавших уточняется. Из-за аварии на Московском шоссе собралась пробка в сторону Петербурга длиной более 3,5 километра.

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