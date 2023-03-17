Автовоз догнал лазурный автобус у остановки на Московском шоссе

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Городской пассажирский автобус попал в ДТП с большегрузом в Пушкинском районе Петербурга днем 17 марта. На трассе собралась пробка длиной в несколько километров.

На Московском шоссе, в районе пересечения с Курьерским проездом, столкнулись автовоз и лазурный автобус, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Под удар попал автобус «Пассажиравтотранса». В пресс-службе предприятия «Фонтанке» сообщили, что водитель грузовика врезался в задний борт автобуса, когда тот подъезжал к обязательной остановке «Курьерский проезд».