В ДТП с автовозом и автобусом на Московском шоссе пострадали двое

О пострадавших в ДТП на Московском шоссе 17 марта сообщила «Фонтанке» пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».



«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали двое пассажиров», — заявили на предприятии.

Авария, напомним, произошла в первом часу дня 17 марта. Автобус № 196 подъехал к остановке «Курьерский проезд», что на Московском шоссе, когда в него врезался грузовик.

«Водитель в совершении ДТП не виновен», — подчеркнули в «Пассажиравтотрансе». Там также напомнили, что обязательная гражданская ответственность перевозчика застрахована. Пострадавшие могут обратиться за компенсацией, в подготовке необходимых документов готово помочь предприятие.