    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, ю-з

    771мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd76.41eur81.14

    В ДТП с автовозом и автобусом на Московском шоссе пострадали двое

    2371
    обсудить

    О пострадавших в ДТП на Московском шоссе 17 марта сообщила «Фонтанке» пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

    «По предварительным данным, в результате ДТП пострадали двое пассажиров», — заявили на предприятии.

    Авария, напомним, произошла в первом часу дня 17 марта. Автобус № 196 подъехал к остановке «Курьерский проезд», что на Московском шоссе, когда в него врезался грузовик.

    «Водитель в совершении ДТП не виновен», — подчеркнули в «Пассажиравтотрансе». Там также напомнили, что обязательная гражданская ответственность перевозчика застрахована. Пострадавшие могут обратиться за компенсацией, в подготовке необходимых документов готово помочь предприятие.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с автобусом
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close