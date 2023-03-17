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    Аккаунта нет, а пост есть. Суд утвердил арест Ройзмана* за видео в сообществе его имени

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    Защите признанного иноагентом Евгения Ройзмана не удалось обжаловать виновность экс-мэра Екатеринбурга в демонстрации запрещённого через соцсеть. Вторая инстанция не видит противоречий в размещении поста без аккаунта в «ВКонтакте».

    Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, 17 марта суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Ленинского райсуда, которым Ройзман признан виновным в демонстрации запрещённой атрибутики, и оставил её без удовлетворения.

    «Постановление суда первой инстанции было признано законным и обоснованным. Таким образом, судебный акт вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе.

    Накануне Ройзман заявил, что ни разу в жизни не заходил в ВК. Адвокат Владислав Идамжапов настаивает, что учётной записи в этой соцсети у бывшего мэра нет, отношения к сообществу, названному его именем, он не имеет.

    Е1 пишет, что нарушение законодательства рассмотрели в опубликованном на странице видео, где на несколько секунд появляется символика признанного экстремистским ФБК**. У страницы четыре администратора, защите удалось опросить только одного.

    «Судья отклонил ходатайство адвоката об истребовании информации в ВК, так как на рассмотрение жалобы даются всего сутки», — уточняет издание.

    Ройзману назначены 14 суток в спецприёмнике. Это почти максимальный срок административного ареста, предусмотренный первой частью статьи 20.3 КоАП.

    *Признан Минюстом иностранным агентом.

    **Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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