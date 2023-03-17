Аккаунта нет, а пост есть. Суд утвердил арест Ройзмана* за видео в сообществе его имени

Защите признанного иноагентом Евгения Ройзмана не удалось обжаловать виновность экс-мэра Екатеринбурга в демонстрации запрещённого через соцсеть. Вторая инстанция не видит противоречий в размещении поста без аккаунта в «ВКонтакте».



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, 17 марта суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Ленинского райсуда, которым Ройзман признан виновным в демонстрации запрещённой атрибутики, и оставил её без удовлетворения.

«Постановление суда первой инстанции было признано законным и обоснованным. Таким образом, судебный акт вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе.