В Петербурге осудили «футбольных агентов» из Африки, которые хотели разбогатеть на фальшивом «трансфере» датского футболиста

В феврале 2021 года Ганью узнал , что между итальянским и датским футбольными клубами заключен контракт на трансфер спортсмена. Он велел Омисоре предоставить свою фотографию Шого, чтобы тот сделал поддельный паспорт для несуществующего гражданина Сенегала. Туда вписали имя, которое на самом деле было названием польского футбольного клуба.

Затем Ганью и Омисоре отправились в банк и на имя этого персонажа открыли три счета — в долларах, рублях и евро. Потом схему повторили с фотографией Шомойе: нового «гражданина Соломоновых островов» назвали как датский футбольный клуб. Потом злоумышленники создали ящик электронной почты, имитируя адрес датского клуба, и прислали итальянскому клубу фиктивные счета на 1,5 миллиона и на 500 тысяч евро. Адресаты, думая, что имеют дело с представителями датского игрока, перевели на якобы измененный банковский счет чуть больше 812 тысяч евро — около 72 миллионов рублей.

Чтобы не вызывать подозрений, Ганью внес похищенное на свои счета и оплатил кредиты на 1,14 миллиона рублей. Кроме того, Омисоре сделал со своей фотографией поддельные паспорта на имена двоих граждан Ганы и двоих — Нигерии, а Шого — 12 паспортов на имена граждан разных стран.

Изначально Ганью обвиняли еще и в отмывании денег, а Шого — в мошенничестве в особо крупном размере, но потом их оправдали по этим статьям и оставили право на реабилитацию. Ганью получил 5 лет в колонии общего режима, Омисоре — 4 года и 7 месяцев там же и штраф в 15 тысяч рублей, а Шомойе — 4,5 года. Шого назначили штраф в 40 тысяч рублей и отпустили в связи с содержанием под стражей. Также был удовлетворен гражданский иск: более 57 миллионов рублей, которые «агенты» не успели потратить, обратили в пользу потерпевшей стороны, как и 137 евро (около 11 тысяч рублей) и 923 доллара США (около 70 тысяч рублей).