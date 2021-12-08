В Петербурге продлили арест «футбольным агентам» из Африки, пытавшимся нажиться на фальшивом трансфере датского футболиста

Пушкинский райсуд Петербурга продлил срок ареста троих уроженцев Нигерии, которые пытались нажиться на обмане футбольного клуба. Они проведут под стражей еще три месяца, сообщает 8 декабря объединенная пресс-служба городских судов.

Следствие полагает, что мужчины получили 800 тысяч евро — около 72 миллионов рублей — от итальянского футбольного клуба за «трансфер» датского футболиста. Они по своим каналам получили информацию, что игроком из Дании интересуется популярная итальянская команда, и попросили нелегально проживающего в России знакомого сделать поддельный паспорт на вымышленное имя. Создав счет в одном из городских банков, мужчины связались с клубом из Италии, выдали себя за представителей игрока и выслали свои реквизиты.

В июне предприимчивых иностранцев задержали и заключили под стражу, в августе срок ареста продлили до декабря. Сейчас следствие заявляет, что дело сложное и требует проведения многих мероприятий: нужно получить заключения технико-криминалистических экспертиз, ответ на запрос об оказании правовой помощи от «компетентных органов Итальянской Республики», а также выделить некоторые материалы в отдельное производство.



Ранее «Фонтанка» писала, что во время задержания один из «футбольных агентов» попытался спрятаться, уцепившись за край балкона на 17-м этаже дома в Мурино. Его вовремя заметили и спасли от падения. Часть денег мужчины успели потратить, на сумму свыше 57 миллионов рублей был наложен арест.

