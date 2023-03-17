В Петербурге прописывают порядок укрупнения муниципальных образований

В Заксобрание Петербурга внесен законопроект, который регламентирует порядок объединения или деления муниципальных образований. Это будет происходить «с учетом» мнения жителей по итогам общественный слушаний.
Законопроект (текст документа есть в распоряжении редакции «Фонтанки») корректирует городской закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а именно расширяет и дополняет статью №9 «Преобразование муниципальных образований».
Инициатива прописывает, что объединение двух и более муниципалитетов «осуществляется с учетом мнения каждого из муниципальных образований». Выражается это мнение «с учетом результатов публичных слушаний».
Как и в действующей версии закона, с инициативой о преобразовании муниципалитета может выступить как само население — с помощью местного референдума — так и муниципальные, городские или федеральные госорганы.
После объединения или деления муниципалитетов участвующие в этом преобразовании МО утрачивают свой статус.
В законопроекте также прописано, что именно парламент будет устанавливать дату создания нового муниципалитета, правопреемство преобразуемых МО и создаваемых, переходный период образования нового МО. Предполагается, что на практике для каждого конкретного объединения или деления будет приниматься отдельный закон.
Об укрупнении муниципалитетов в Петербурге (в городе их 111) Смольный задумался еще в конце 2021 года. Вице-губернатор Алексей Корабельников, на тот момент еще глава комитета финансов, назвал в числе муниципальных проблем ситуацию, когда местные власти тратят значительную часть бюджета на самосодержание.