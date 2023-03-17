В Петербурге прописывают порядок укрупнения муниципальных образований

В Заксобрание Петербурга внесен законопроект, который регламентирует порядок объединения или деления муниципальных образований. Это будет происходить «с учетом» мнения жителей по итогам общественный слушаний.



Законопроект (текст документа есть в распоряжении редакции «Фонтанки») корректирует городской закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а именно расширяет и дополняет статью №9 «Преобразование муниципальных образований».

Инициатива прописывает, что объединение двух и более муниципалитетов «осуществляется с учетом мнения каждого из муниципальных образований». Выражается это мнение «с учетом результатов публичных слушаний».