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    В Петербурге прописывают порядок укрупнения муниципальных образований

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    В Заксобрание Петербурга внесен законопроект, который регламентирует порядок объединения или деления муниципальных образований. Это будет происходить «с учетом» мнения жителей по итогам общественный слушаний.

    Законопроект (текст документа есть в распоряжении редакции «Фонтанки») корректирует городской закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а именно расширяет и дополняет статью №9 «Преобразование муниципальных образований».

    Инициатива прописывает, что объединение двух и более муниципалитетов «осуществляется с учетом мнения каждого из муниципальных образований». Выражается это мнение «с учетом результатов публичных слушаний».

    Как и в действующей версии закона, с инициативой о преобразовании муниципалитета может выступить как само население — с помощью местного референдума — так и муниципальные, городские или федеральные госорганы.

    После объединения или деления муниципалитетов участвующие в этом преобразовании МО утрачивают свой статус.

    В законопроекте также прописано, что именно парламент будет устанавливать дату создания нового муниципалитета, правопреемство преобразуемых МО и создаваемых, переходный период образования нового МО. Предполагается, что на практике для каждого конкретного объединения или деления будет приниматься отдельный закон.

    Об укрупнении муниципалитетов в Петербурге (в городе их 111) Смольный задумался еще в конце 2021 года. Вице-губернатор Алексей Корабельников, на тот момент еще глава комитета финансов, назвал в числе муниципальных проблем ситуацию, когда местные власти тратят значительную часть бюджета на самосодержание.

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