Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне
«В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров Банка России», — говорится в заявлении.
В традиционном релизе Центробанка отмечается, что текущие темпы прироста цен остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, хотя и остаются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Деловая и потребительская активность восстанавливаются.
Инфляция в феврале снизилась с 11,8 до
По-прежнему формируются проинфляционные риски за счет ускорения исполнения расходов бюджета, ухудшения внешнеторговых условий и ситуации на рынке труда. Ранее сообщалось, что из-за мобилизации в ряде отраслей наблюдается дефицит сотрудников.
В базовом сценарии ЦБ исходит из уже принятых решений по исполняемости федерального бюджета, но в случае «дополнительного расширения» дефицита бюджета проинфляционные риски возрастут. «Может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи
По данным Минфина РФ, в январе-феврале 2023 года федеральный бюджет страны исполнен с дефицитом на уровне 2,6 трлн рублей, что близко к годовому плану в 2,9 трлн.