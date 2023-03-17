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    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых

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    Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых. Сообщение об этом 17 марта появилось на сайте регулятора.

    «В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров Банка России», — говорится в заявлении.

    В традиционном релизе Центробанка отмечается, что текущие темпы прироста цен остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, хотя и остаются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Деловая и потребительская активность восстанавливаются.

    Инфляция в феврале снизилась с 11,8 до 11 %. При этом произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля в динамике цен пока проявлялось слабо.

    По-прежнему формируются проинфляционные риски за счет ускорения исполнения расходов бюджета, ухудшения внешнеторговых условий и ситуации на рынке труда. Ранее сообщалось, что из-за мобилизации в ряде отраслей наблюдается дефицит сотрудников.

    В базовом сценарии ЦБ исходит из уже принятых решений по исполняемости федерального бюджета, но в случае «дополнительного расширения» дефицита бюджета проинфляционные риски возрастут. «Может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4 % в дальнейшем», — сообщает регулятор. А значит, ключевая ставка может быть повышена.

    По данным Минфина РФ, в январе-феврале 2023 года федеральный бюджет страны исполнен с дефицитом на уровне 2,6 трлн рублей, что близко к годовому плану в 2,9 трлн.

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