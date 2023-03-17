В традиционном релизе Центробанка отмечается, что текущие темпы прироста цен остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, хотя и остаются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Деловая и потребительская активность восстанавливаются.

«В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров Банка России», — говорится в заявлении.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 % годовых. Сообщение об этом 17 марта появилось на сайте регулятора .

Инфляция в феврале снизилась с 11,8 до 11 % . При этом произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля в динамике цен пока проявлялось слабо.

По-прежнему формируются проинфляционные риски за счет ускорения исполнения расходов бюджета, ухудшения внешнеторговых условий и ситуации на рынке труда. Ранее сообщалось, что из-за мобилизации в ряде отраслей наблюдается дефицит сотрудников.