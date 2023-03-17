В Москве возбудили дело против буйного безбилетника. СК показал, как он роняет сотрудника метро

Сотруднику московского метро пришлось удерживать безбилетника, который в итоге уронил его на платформу. Теперь молодого человека подозревают в применении насилия против представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Видео инцидента 17 марта публикует пресс-служба Управления Следственного комитета по Москве.
Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
Он произошел еще 20 января — следствие полагает, что сотрудники метро остановили молодого человека за безбилетный проезд, он воспротивился и толкнул одного из них. Его оппонент упал, а фигурант убежал. На кадрах видно, как за происходящим в растерянности наблюдают две сотрудницы метрополитена.
Теперь пассажира разыскали и скоро предъявят ему обвинение.