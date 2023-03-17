Группа молодежи напала с пистолетом на мужчину в Петербурге. Он лишился 300 тыс., не зная, что пистолет игрушечный

Сотрудники уголовного розыска Кировского района Петербурга задержали группу молодых людей, совершивших налет с игрушечным пистолетом.



Наряд на улицу Зины Портновой 20-летний местный житель вызвал накануне около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 17 марта. Мужчина сообщил, что три дня назад у дома на него напали пятеро. Под угрозой пистолета они заставили его через мобильное приложение перевести на указанный ими счет 300 тыс. рублей.



Уже через 20 минут после получения заявления сотрудники полиции на Бумажной улице задержали пятерых — двух девушек 19 и 20 лет и трех молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет.

