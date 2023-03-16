Суд в Петербурге отказался признавать, что предприниматель с Думской получил гражданство РФ обманом

Смольнинский райсуд рассмотрел дело по иску ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти к предпринимателю Руслану Чемыртану. Ведомство считает, что тот заполучил гражданство РФ обманом. Об этом 16 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.

С 2014 года мужчина был женат на местной жительнице. Воссоединение семьи и стало основанием для получения уроженцем Молдавии гражданства России в 2018 году. Спустя восемь лет, в 2022 году, женщина рассказала, что в действительности брак был фиктивным. Она познакомилась с Чемыртаном в 2011 году — оба работали на ярмарке «Юнона». С лета 2013 года знакомый начал предлагать ей официально расписаться, хотя вместе они не жили. В следующем году она согласилась, но при условии, что тот будет помогать ей деньгами.

После того как штамп в паспорте был получен, они стали меньше общаться, финансовые отношения и вовсе прекратились. Летом 2015 года супруга уволилась из «Юноны» и пыталась выйти на Руслана, чтобы развестись, но он не шел навстречу. Только в 2018 году, после того как она передала ему информацию о своей якобы беременности, Руслан позвонил сам и согласился расторгнуть брак на следующий день. Известно, что дочь ответчика родилась в Петербурге, однако в мае 2018 года вместе с матерью — гражданкой Молдовы — выехала за пределы России. Однако в заявлении о приобретении гражданства Чемыртан указал, что ребенок находится в Молдове. В заявлении же о выдаче вида на жительство в РФ заявил, что дочь живет по адресу его российской супруги.

«По учетам ГУ МВД установлено, что ни он, ни его дочь никогда не были поставлены на миграционный учет по адресу супруги ответчика и она никогда не выступала принимающей стороной», — говорится в сообщении. По информации ведомства, Чемыртан развелся с россиянкой после получения гражданства и вернулся к матери своей дочери. При этом на всех этапах предоставлял недостоверную информацию. «Истец просил установить факт предоставления Чемыртаном заведомо ложных сведений при приобретении гражданства РФ, в том числе при подаче заявления в 2017 году о приеме в гражданство РФ. Суд истцу отказал», — подытожили в пресс-службе.