Суд в Петербурге отказался признавать, что предприниматель с Думской получил гражданство РФ обманом

Смольнинский райсуд рассмотрел дело по иску ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти к предпринимателю Руслану Чемыртану. Ведомство считает, что тот заполучил гражданство РФ обманом. Об этом 16 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.
С 2014 года мужчина был женат на местной жительнице. Воссоединение семьи и стало основанием для получения уроженцем Молдавии гражданства России в 2018 году.
Спустя восемь лет, в 2022 году, женщина рассказала, что в действительности брак был фиктивным. Она познакомилась с Чемыртаном в 2011 году — оба работали на ярмарке «Юнона». С лета 2013 года знакомый начал предлагать ей официально расписаться, хотя вместе они не жили. В следующем году она согласилась, но при условии, что тот будет помогать ей деньгами.
После того как штамп в паспорте был получен, они стали меньше общаться, финансовые отношения и вовсе прекратились. Летом 2015 года супруга уволилась из «Юноны» и пыталась выйти на Руслана, чтобы развестись, но он не шел навстречу. Только в 2018 году, после того как она передала ему информацию о своей якобы беременности, Руслан позвонил сам и согласился расторгнуть брак на следующий день.
Известно, что дочь ответчика родилась в Петербурге, однако в мае 2018 года вместе с матерью — гражданкой Молдовы — выехала за пределы России. Однако в заявлении о приобретении гражданства Чемыртан указал, что ребенок находится в Молдове. В заявлении же о выдаче вида на жительство в РФ заявил, что дочь живет по адресу его российской супруги.
«По учетам ГУ МВД установлено, что ни он, ни его дочь никогда не были поставлены на миграционный учет по адресу супруги ответчика и она никогда не выступала принимающей стороной», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, Чемыртан развелся с россиянкой после получения гражданства и вернулся к матери своей дочери. При этом на всех этапах предоставлял недостоверную информацию.
«Истец просил установить факт предоставления Чемыртаном заведомо ложных сведений при приобретении гражданства РФ, в том числе при подаче заявления в 2017 году о приеме в гражданство РФ. Суд истцу отказал», — подытожили в пресс-службе.
В узком барном кругу Руслан Чемыртан известен как управляющий либо неформальный владелец нескольких заведений на Думской улице. Редакции «Фонтанки» он рассказывал, что продал там бизнес после того, как на него возбудили уголовное дело по 238-й статье УК РФ. Речь идет о продаже шариков с закисью азота в заведениях. Впоследствии он решил попытать удачу на улице Рубинштейна — там появился бар Major.