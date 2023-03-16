В Петербурге арестован бывший руководитель УСБ. Следственному комитету Ленобласти неприятно

Суд Петербурга арестовал экс-заместителя Управления собственной безопасности ГУ МВД. Ему вменяется посредничество во взятке. Но дело тут не в сумме и даже не в знаменательной личности интересанта. Обвинение уверено, что полковник в отставке собирался отнести миллионы наверх, в СК Ленобласти. «Фонтанка» нашла и логику, и уровень.

К вечеру 16 марта Октябрьский суд Петербурга арестовал на полтора месяца 40-летнего полковника полиции в отставке Юрия Тегзу. Он уволен с должности заместителя начальника Управления собственной безопасности полицейского главка в феврале 2022 года, где курировал Ленинградскую область. (Сегодня работает шефом безопасности одной из петербургских компаний по поставкам мяса для гурманов.) Следствие вменяет ему посредничество во взятке. Сумма называется — 10 миллионов рублей, однако в этом деле есть интрига посерьезней.



На данный момент Следственным комитетом Ленобласти расследуется дело петербургского коммерсанта Романа Шишкова по внешне аналогичному обвинению — посредничество во взятке. (Это касается ареста следователя Приморского района, о котором сообщало наше издание, но та история имеет косвенное отношение к нынешнему событию.) Весной же прошлого года Шишков скрывался (арестован позже) и, по версии следствия, принимал активные меры по устранению своих проблем.

Необходимо подсветить масштаб личности: 45-летний Роман Шишков не какой-нибудь бизнесмен. Он бывалый, отсидел за налеты. В свое время его знали на рынке обнала как уверенного персонажа на ниве решения конфликтных вопросов, а цифры в миллиард ему были близки. Есть в его биографии и международный штрих. Так, с лета 2021 года его разыскивает полиция Чехии. И отнюдь не за экономические шалости. Он подан в Интерпол по обвинению в убийстве российского предпринимателя в Праге. В мотивах же расправы европейские органы видят как раз финансовый след.



Сегодня внутри арестной новости уже бывшего полковника полиции заложено следующее: Шишков, находясь в бегах, передал 10 миллионов рублей своим знакомым, поставив реально сложную задачу — изъять уголовное дело в отношении него из того отдела СК Ленобласти, где оно расследуется, и передать в другой отдел СК Ленобласти, где вроде как обвинение должны будут свести на нет. В связи с этим посредники и вышли на Юрия Тегзу как на фигуру, вхожую в высокие кабинеты.

По данным нашего издания, в ходатайстве на арест следователь расплывчато указал: «…вступили с ним в сговор, направленный на передачу 10 миллионов рублей неустановленным сотрудникам СК Ленобласти за незаконное прекращение уголовного дела». Эту формулировку подтвердила и Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

