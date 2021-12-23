Забурился на миллион. В Петербурге арестован следователь

По информации «Фонтанки», к 15 часам 23 декабря Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета Ленобласти, арестовав на два месяца старшего лейтенанта юстиции, старшего следователя УМВД Приморского района Игоря Просычева. Уголовное дело по взятке в отношении него возбуждено региональным СК. «Фонтанка» увидела неординарную историю.



По версии следствия, в его производстве находилось уголовное дело по мошенничеству, а связано оно было с разводом петербуржцев и дележом их имущества. Так, супруг, обратившись в Приморский суд, представил расписку жены по поводу их земельного участка в Ленобласти, указав в документе кадастровый номер, который даже не существовал на тот момент.