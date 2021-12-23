FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -6
73.79р83.15р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Забурился на миллион. В Петербурге арестован следователь

Дзержинский районный суд арестовал следователя Приморского района. Вроде дело по взятке, но, по мнению УСБ полицейского главка, ему платил не подозреваемый, а потерпевшая. Причем не только деньгами.

4
Печать

По информации «Фонтанки», к 15 часам 23 декабря Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета Ленобласти, арестовав на два месяца старшего лейтенанта юстиции, старшего следователя УМВД Приморского района Игоря Просычева. Уголовное дело по взятке в отношении него возбуждено региональным СК. «Фонтанка» увидела неординарную историю.

По версии следствия, в его производстве находилось уголовное дело по мошенничеству, а связано оно было с разводом петербуржцев и дележом их имущества. Так, супруг, обратившись в Приморский суд, представил расписку жены по поводу их земельного участка в Ленобласти, указав в документе кадастровый номер, который даже не существовал на тот момент.

Далее все пошло особым образом: следователь предложил заплатить ему один миллион рублей, а также бесплатно пробурить скважину на его участке в Ломоносовском районе Ленобласти. «…В случае отказа предварительное следствие примет затяжной характер, что повлечет за собой утрату доказательств и невозможность изобличения подозреваемого…» — цитата из ходатайства на арест.

Судя по всему, за последние дни оперативники собственной безопасности ГУ МВД добрались и до аудиодорожек, и до предпринимателя, который безвозмездно бурил скважины. Но не нефтяные же.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

HomerMP
Как говорят наши соседи, яка сумна новина!
Kostyn
Опять... Кругом продажные люди!
sakorol
рядовое дело,хотел деньжат по легкому срубить
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний