Забурился на миллион. В Петербурге арестован следователь

По информации «Фонтанки», к 15 часам 23 декабря Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета Ленобласти, арестовав на два месяца старшего лейтенанта юстиции, старшего следователя УМВД Приморского района Игоря Просычева. Уголовное дело по взятке в отношении него возбуждено региональным СК. «Фонтанка» увидела неординарную историю.
По версии следствия, в его производстве находилось уголовное дело по мошенничеству, а связано оно было с разводом петербуржцев и дележом их имущества. Так, супруг, обратившись в Приморский суд, представил расписку жены по поводу их земельного участка в Ленобласти, указав в документе кадастровый номер, который даже не существовал на тот момент.
Далее все пошло особым образом: следователь предложил заплатить ему один миллион рублей, а также бесплатно пробурить скважину на его участке в Ломоносовском районе Ленобласти. «…В случае отказа предварительное следствие примет затяжной характер, что повлечет за собой утрату доказательств и невозможность изобличения подозреваемого…» — цитата из ходатайства на арест.
Судя по всему, за последние дни оперативники собственной безопасности ГУ МВД добрались и до аудиодорожек, и до предпринимателя, который безвозмездно бурил скважины. Но не нефтяные же.