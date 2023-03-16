    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, зап

    765мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.75eur80.88

    Лужу на выезде с намыва шваброй и лопатой выгнали частники

    784
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    В администрации Василеостровского района рассказали, кого благодарить за избавление от «озера», образовавшегося накануне на единственном выезде с намыва. Лопатой и шваброй с царь-лужей воевал социально ответственный бизнес.

    Огромная лужа из талой воды образовалась 15 марта на проезжей части единственного автомобильного моста, соединяющего южные намывные территории с Васильевским островом, вблизи дома 10 по улице Вадима Шефнера. «Ситуация усугубилась тем, что территория намыва еще не передана городу арендополучателем земли, а улично-дорожная сеть, включая систему сетей водоотведения, находится в процессе создания», — рассказали 16 марта в администрации Василеостровского района.

    Сегодня фотограф «Фонтанки» оказался свидетелем избавления от этой лужи при помощи лопаты и швабры. Как выяснилось, «осушителями» были не коммунальщики, а бизнес. Для решения проблемы районная администрация в том числе обратилась за помощью к социально ответственному бизнесу. На призыв откликнулось ООО «Восход», специалисты которого 16 марта вышли на механическую очистку затопленной территории.

    Напомним, накануне лужа на выезде с намыва выглядела так:

    Фото: Администрация Василеостровского района Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургЛужаУборка дорогТает снег
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close