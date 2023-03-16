Лужу на выезде с намыва шваброй и лопатой выгнали частники

В администрации Василеостровского района рассказали, кого благодарить за избавление от «озера», образовавшегося накануне на единственном выезде с намыва. Лопатой и шваброй с царь-лужей воевал социально ответственный бизнес.
Огромная лужа из талой воды образовалась 15 марта на проезжей части единственного автомобильного моста, соединяющего южные намывные территории с Васильевским островом, вблизи дома 10 по улице Вадима Шефнера. «Ситуация усугубилась тем, что территория намыва еще не передана городу арендополучателем земли, а улично-дорожная сеть, включая систему сетей водоотведения, находится в процессе создания», — рассказали 16 марта в администрации Василеостровского района.
Сегодня фотограф «Фонтанки» оказался свидетелем избавления от этой лужи при помощи лопаты и швабры. Как выяснилось, «осушителями» были не коммунальщики, а бизнес. Для решения проблемы районная администрация в том числе обратилась за помощью к социально ответственному бизнесу. На призыв откликнулось ООО «Восход», специалисты которого 16 марта вышли на механическую очистку затопленной территории.
Напомним, накануне лужа на выезде с намыва выглядела так: