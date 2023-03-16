В ФСБ рассказали, что привело к взрыву в гараже погрануправления в Ростове-на-Дону

К взрыву в гараже пограничного управления ФСБ по Ростовской области и частичному разрушению строения привело возгорание горюче-смазочных материалов. Горючее воспламенилось в 12:20. Об этом днём 16 марта сообщили в ЦОС ФСБ.



Как стало известно порталу 161.ru, пожар в здании погрануправления полностью потушили в 15:40.

В результате пожара один человек погиб и двое пострадали. Для безопасности жителей домов, расположенных рядом со зданием ФСБ, эвакуировали.

С хронологией событий можно ознакомиться в материале «Фонтанки».