В Ростовской области назвали предварительную причину пожара в здании ФСБ

Предварительной причиной пожара в здании пограничного управления ФСБ России по Ростовской области считают замыкание электропроводки, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём телеграм-канале днём 16 марта.
Огонь распространился и привёл к взрывам ёмкостей с горюче-смазочными материалами. Пламя охватило 800 квадратных метров, в результате пожара обрушились две стены, рассказал Голубев.
К тушению пожара привлекли 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС. По информации, которую даёт губернатор области, одного пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Отметим, что ранее портал 161.ru сообщил о двоих пострадавших и одном погибшем.
«По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее в целях безопасности из них начата эвакуация жителей», — добавил Василий Голубев.