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    В Ростовской области назвали предварительную причину пожара в здании ФСБ

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    Предварительной причиной пожара в здании пограничного управления ФСБ России по Ростовской области считают замыкание электропроводки, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём телеграм-канале днём 16 марта.

    Огонь распространился и привёл к взрывам ёмкостей с горюче-смазочными материалами. Пламя охватило 800 квадратных метров, в результате пожара обрушились две стены, рассказал Голубев.

    К тушению пожара привлекли 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС. По информации, которую даёт губернатор области, одного пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Отметим, что ранее портал 161.ru сообщил о двоих пострадавших и одном погибшем.

    «По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет. Тем не менее в целях безопасности из них начата эвакуация жителей», — добавил Василий Голубев.

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