Пожар в здании ФСБ в Ростове-на-Дону. Что известно на данный момент?

Днём 16 марта загорелось здание пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону. Первыми кадрами инцидента поделился портал 161.ru . На видео, снятом очевидцами, видно здание, из которого валит густой чёрный дым.

Позже появилось видео с камеры домофона — на записи отчётливо слышен звук хлопка, предшествовавшего пожару. По последней информации, общая площадь возгорания составила 850 квадратных метров, с возгоранием борются 63 пожарных расчета.

«Взрыв был очень громкий, никакой не хлопок. Мы услышали один взрыв, знакомые, которые живут ближе к месту пожара, утверждают, что их было два, но мы четко слышали только один», — цитирует 161.RU слова очевидцев.

Другие жители Ростова-на-Дону утверждают, что речь шла скорее о гуле.

Источник сообщил 161.ru, что в горящем здании горят ёмкости с топливом и взрываются боеприпасы. Детонация происходит с интервалом от пяти до десяти секунд. На месте работают пожарные, они стараются не допустить распространения огня.

Есть пострадавшие и погибший.

По информации ТАСС, на данный момент известно об одном погибшем и двоих пострадавших в результате пожара. Жителей домов, расположенных рядом со зданием ФСБ, эвакуировали.

Из-за пожара в здании ФСБ перекрыли движение по проспекту Сиверса, на прилегающих улицах образовались заторы.

Предварительная причина пожара в здании ФСБ — замыкание электропроводки.

Предварительную причину возгорания назвал губернатор Василий Голубев. По его словам, в результате распространения огня произошли несколько «взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами». При этом глава региона отмечает, что эвакуация жителей проводится несмотря на то, что нет угрозы дальнейшего распространения огня.