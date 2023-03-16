Пожар в здании ФСБ в Ростове-на-Дону. Что известно на данный момент?

Днём 16 марта загорелось здание пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону. Первыми кадрами инцидента поделился портал 161.ru. На видео, снятом очевидцами, видно здание, из которого валит густой чёрный дым.
В здании ФСБ слышны хлопки.
Позже появилось видео с камеры домофона — на записи отчётливо слышен звук хлопка, предшествовавшего пожару. По последней информации, общая площадь возгорания составила 850 квадратных метров, с возгоранием борются 63 пожарных расчета.
Рассказы очевидцев разнятся. Одни говорят, что слышали звук, похожий на взрыв.
«Взрыв был очень громкий, никакой не хлопок. Мы услышали один взрыв, знакомые, которые живут ближе к месту пожара, утверждают, что их было два, но мы четко слышали только один», — цитирует 161.RU слова очевидцев.
Другие жители Ростова-на-Дону утверждают, что речь шла скорее о гуле.
Источник сообщил 161.ru, что в горящем здании горят ёмкости с топливом и взрываются боеприпасы. Детонация происходит с интервалом от пяти до десяти секунд. На месте работают пожарные, они стараются не допустить распространения огня.
Есть пострадавшие и погибший.
По информации ТАСС, на данный момент известно об одном погибшем и двоих пострадавших в результате пожара. Жителей домов, расположенных рядом со зданием ФСБ, эвакуировали.
Из-за пожара в здании ФСБ перекрыли движение по проспекту Сиверса, на прилегающих улицах образовались заторы.
Предварительная причина пожара в здании ФСБ — замыкание электропроводки.
Предварительную причину возгорания назвал губернатор Василий Голубев. По его словам, в результате распространения огня произошли несколько «взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами». При этом глава региона отмечает, что эвакуация жителей проводится несмотря на то, что нет угрозы дальнейшего распространения огня.