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    «Всё, вызывайте! Трупы. Трупы». Появилось видео из квартиры, где дети жили с мёртвыми родителями

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    Видеозапись спасения детей, которые три дня прожили с погибшими родителями в Екатеринбурге, публикует 16 марта E1.RU. Операция по вскрытию квартиры заняла почти час.

    e1.ru

    Напомним, детей нашли в квартире с мёртвыми родителями 15 марта. Сначала соседи заметили протечку, а затем приехала тётя малышей, чтобы проверить, почему сестра не отвечает на звонки. Она услышала плач мальчика, и тогда жильцы решили вскрыть дверь. «Вы сейчас к детям сразу», — командует житель дома Ринат сразу после вскрытия двери. «Иди, моя зайка, — говорит родственница мальчику. И дальше, увидев, что творится в квартире: — Мама родная! На помощь!» «Всё, вызывайте! Трупы. Трупы», — говорит Ринат. «Выходите на улицу, тут пахнет», — говорит курсант МВД, живущий неподалёку и помогавший вскрыть двери.

    В квартире разбросаны вещи и продукты, холодильник открыт. Мать и отец лежат в разных помещениях. Мальчик ползает около тела матери. Родственница берет на руки и прижимает к груди девочку. Почти сразу после вскрытия двери появляется сотрудник полиции.

    Двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку, напомним, госпитализировали в состоянии истощения и обезвоживания. Сейчас их состояние улучшилось, мальчик начал есть сам. Подробнее об этой истории, о родителях и их смерти читайте на «Фонтанке».

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