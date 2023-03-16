«Всё, вызывайте! Трупы. Трупы». Появилось видео из квартиры, где дети жили с мёртвыми родителями

Видеозапись спасения детей, которые три дня прожили с погибшими родителями в Екатеринбурге, публикует 16 марта E1.RU . Операция по вскрытию квартиры заняла почти час.

Напомним, детей нашли в квартире с мёртвыми родителями 15 марта. Сначала соседи заметили протечку, а затем приехала тётя малышей , чтобы проверить, почему сестра не отвечает на звонки. Она услышала плач мальчика, и тогда жильцы решили вскрыть дверь. «Вы сейчас к детям сразу», — командует житель дома Ринат сразу после вскрытия двери. «Иди, моя зайка, — говорит родственница мальчику. И дальше, увидев, что творится в квартире: — Мама родная! На помощь!» «Всё, вызывайте! Трупы. Трупы», — говорит Ринат. «Выходите на улицу, тут пахнет», — говорит курсант МВД, живущий неподалёку и помогавший вскрыть двери.

В квартире разбросаны вещи и продукты, холодильник открыт. Мать и отец лежат в разных помещениях. Мальчик ползает около тела матери. Родственница берет на руки и прижимает к груди девочку. Почти сразу после вскрытия двери появляется сотрудник полиции.



Двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку, напомним, госпитализировали в состоянии истощения и обезвоживания. Сейчас их состояние улучшилось, мальчик начал есть сам. Подробнее об этой истории, о родителях и их смерти читайте на «Фонтанке».

