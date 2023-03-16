Состояние детей, живших с трупами родителей в Екатеринбурге, изменилось

Состояние малышей, проживших три дня в квартире с мёртвыми родителями в Екатеринбурге, улучшается. Врачи перевели их на естественное питание, сообщает 16 марта E1.RU со ссылкой на свердловский минздрав.



«На фоне оказываемой медицинской помощи наметилась положительная динамика. Дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, переведен в отделение», — отметили в свердловском минздраве.



Двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку госпитализировали из квартиры в состоянии истощения и обезвоживания. В больнице № 11 их состояние, как уже писала «Фонтанка», нормализовалось.

