Состояние детей, живших с трупами родителей в Екатеринбурге, изменилось

Состояние малышей, проживших три дня в квартире с мёртвыми родителями в Екатеринбурге, улучшается. Врачи перевели их на естественное питание, сообщает 16 марта E1.RU со ссылкой на свердловский минздрав.
«На фоне оказываемой медицинской помощи наметилась положительная динамика. Дети переведены на естественное питание. Мальчик ест самостоятельно, активный, переведен в отделение», — отметили в свердловском минздраве.
Двухлетнего мальчика и трехмесячную девочку госпитализировали из квартиры в состоянии истощения и обезвоживания. В больнице № 11 их состояние, как уже писала «Фонтанка», нормализовалось.
Напомним, детей нашли к квартире с мёртвыми родителями 15 марта. Сначала соседи заметили протечку, а затем приехала тётя малышей, чтобы проверить, почему сестра не отвечает на звонки. Когда жильцы вскрыли дверь, они увидели маленького мальчика в коридоре, младенца на кровати рядом с телом матери и труп мужчины на кухне. Одновременно с этим в дом на Таганскую приехала бригада скорой помощи — к другому пациенту. Соседи рассказывают, что попросили медиков осмотреть детей, но те отказались. По регламенту сотрудники скорой сначала должны помочь человеку, к которому приехали на вызов. Однако врачи не оставили детей без внимания, они вызвали на подмогу вторую бригаду СМП, пишет E1.RU.
«Бригада СМП выполняла вызов, принятый в экстренном порядке в другую квартиру. Выполнена медицинская эвакуация пациента. Вызванная на данный адрес вторая бригада скорой медицинской помощи осмотрела детей и доставила их в больницу», — рассказал глава пресс-службы минздрава Свердловской области Константин Шестаков.
Подробнее об этой истории, о родителях и их смерти читайте на «Фонтанке».