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    Птичку не жалко. Как «Фонтанка» измеряла масштабы петербургской Царь-лужи розовым фламинго и корреспонденткой в купальнике

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    6 комментариев

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Отыскать Царь-лужу на Васильевском острове «Фонтанке» помогли читатели. В ответ редакция пообещала измерить масштабы бедствия доступными редакции инструментами. Обещали — выполняем.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Утром 16 марта на Вилькицком бульваре, на побережье внушительного разлива, подернутого ледяной крошкой, высадился редакционный десант в составе фотографа Михаила Огнева, корреспондента Венеры Галеевой и розового фламинго. Южная птица, скукожившаяся от холода, поначалу не хотела надуваться, но выбора у нее не было. Как и у корреспондента Галеевой, которая привыкла держать слово.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    «Вам волну подогнать?» - весело предложил водитель грузовика, форсирующего Царь-лужу, опустив стекло кабины. И сделал несколько снимков на память — весна-таки пришла в Петербург.

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    Саундрек для нашего горячего видео каждый может подобрать на собственный вкус. Царь-лужу мы решили назвать, памятуя ставшую крылатой фразу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, морем Всевсёпонимания.

    А если вы найдете в Петербурге лужу еще более впечатляющую — наш розовый фламинго готов к новым приключениям!

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
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    Комментарии 6

    Гость16 Мар 2023 в 16:21
    Венерочка, любовь моя!
    +0−0
    Гость16 Мар 2023 в 16:17
    Венера отжигает!
    +1−0
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