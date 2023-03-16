Птичку не жалко. Как «Фонтанка» измеряла масштабы петербургской Царь-лужи розовым фламинго и корреспонденткой в купальнике

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Отыскать Царь-лужу на Васильевском острове «Фонтанке» помогли читатели. В ответ редакция пообещала измерить масштабы бедствия доступными редакции инструментами. Обещали — выполняем.
Утром 16 марта на Вилькицком бульваре, на побережье внушительного разлива, подернутого ледяной крошкой, высадился редакционный десант в составе фотографа Михаила Огнева, корреспондента Венеры Галеевой и розового фламинго. Южная птица, скукожившаяся от холода, поначалу не хотела надуваться, но выбора у нее не было. Как и у корреспондента Галеевой, которая привыкла держать слово.
«Вам волну подогнать?» - весело предложил водитель грузовика, форсирующего Царь-лужу, опустив стекло кабины. И сделал несколько снимков на память — весна-таки пришла в Петербург.
Саундрек для нашего горячего видео каждый может подобрать на собственный вкус. Царь-лужу мы решили назвать, памятуя ставшую крылатой фразу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, морем Всевсёпонимания.
А если вы найдете в Петербурге лужу еще более впечатляющую — наш розовый фламинго готов к новым приключениям!