Председатель СКР Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смерти девочки-подростка в школе Петербурга

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад об обстоятельствах смерти девочки-подростка во время школьного урока в Выборгском районе. Об этом говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале ведомства.



«В рамках проверочных мероприятий назначены необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего», — сказано в сообщении.

«Фонтанка» писала, что 14-летней семикласснице стало плохо во время пробежки на уроке физкультуры в школе. В учебное заведение вызвали врачей, но реанимационные действия не дали результата.