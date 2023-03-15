Председатель СКР Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смерти девочки-подростка в школе Петербурга

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад об обстоятельствах смерти девочки-подростка во время школьного урока в Выборгском районе. Об этом говорится в записи, опубликованной в Telegram-канале ведомства.
«В рамках проверочных мероприятий назначены необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего», — сказано в сообщении.
«Фонтанка» писала, что 14-летней семикласснице стало плохо во время пробежки на уроке физкультуры в школе. В учебное заведение вызвали врачей, но реанимационные действия не дали результата.
Девочка — единственная дочь в семье. Ее мама работает дизайнером, а отец является лежачим инвалидом. Семья благополучная и на учетах не состоит. Предварительно известно, что у ребенка были проблемы с сердцем, но не было медотвода от физкультуры.