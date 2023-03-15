Минэкономики доработает механизм курортного сбора

После того, как законопроект о внедрении курортного сбора отозвали из Госдумы, проработкой механизма этого платежа решили заняться в Минэкономразвития. Предполагается, что сбор может стать налоговым платежом, включённым в стоимость проживания. Об этом 15 марта пишет «Коммерсантъ».



Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Андрей Волков считает, что процесс работы над механизмом платежа будет долгим — все моменты, скорее всего, получится согласовать не раньше конца этого года.

По словам Волкова, законопроект, поступивший на рассмотрение Госдумы осенью прошлого года, вызвал много замечаний. В частности, отмечалась несвоевременность меры, которая могла привести к росту стоимости проживания в отелях.