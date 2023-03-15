Минэкономики доработает механизм курортного сбора

После того, как законопроект о внедрении курортного сбора отозвали из Госдумы, проработкой механизма этого платежа решили заняться в Минэкономразвития. Предполагается, что сбор может стать налоговым платежом, включённым в стоимость проживания. Об этом 15 марта пишет «Коммерсантъ».
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Андрей Волков считает, что процесс работы над механизмом платежа будет долгим — все моменты, скорее всего, получится согласовать не раньше конца этого года.
По словам Волкова, законопроект, поступивший на рассмотрение Госдумы осенью прошлого года, вызвал много замечаний. В частности, отмечалась несвоевременность меры, которая могла привести к росту стоимости проживания в отелях.
Собеседник «Коммерсанта» предположил, что внедрение туристического сбора могли отложить и в связи с президентскими выборами, которые должны состояться в марте 2024 года.
Сейчас механизм курортного сбора в экспериментальном режиме применяют в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. С 1 августа сбор планируют ввести и в Петербурге. Сейчас сбор взымают за каждые сутки проживания отдельно от оплаты номера в гостинице, чаще всего туристы вносят средства при заселении.
Однако собираемость сбора пока низкая — так, по словам члена общественно-экспертного совета туристического национального проекта Алексея Кожевникова, в Краснодарском крае в прошлом году сбор заплатил только каждый пятый гость. Он подчеркнул, что сейчас не самое удачное время для внедрения новых платежей, потому что средняя рентабельность гостиничного бизнеса пока не достигла уровня, необходимого для развития.
А вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов и вовсе считает, что в России туристический сбор похож на своеобразный налог на отдых, хотя ещё совсем недавно граждан стимулировали туристическим кешбэком. Скептическую оценку туристическому сбору дают и туроператоры — по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, представители гостиничного бизнеса в экспериментальных регионах обращают внимание на высокие административные затраты и имиджевые потери.
Представители туристической сферы Петербурга тоже имеют ряд замечаний по внедрению туристического сбора и направили их в Смольный. Отраслевые объединения отмечают, что многие моменты оставляют простор для толкования, влекут административные издержки и правовые риски. Стоимость обслуживания платежа для бизнеса может оказаться сопоставимой с поступлениями от сбора. Подробно о вопросах бизнеса и его предложениях по поводу курортного сбора читайте в материале «Фонтанки».