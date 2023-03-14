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    Марокко включили в совместную заявку Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030

    Марокко включили в заявку на ЧМ-2030

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    Марокко присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира 2030 года. Об этом 14 марта сообщает The Athletic.

    По данным СМИ, Украина, вероятно, была исключена из коалиции. Ранее Марокко пять раз безуспешно претендовало на проведение турнира — в 1994, 1998, 2006, 2010 и 2026 годах. В случае успеха государство станет первой страной в Северной Африке, принявшей игры турнира.

    В октябре прошлого года стало известно, что Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение футбольного чемпионата мира — 2030. Заявка была одобрена правительством Испании, а также поддержана УЕФА.

    Издание отмечает, что из-за боевых действий всё менее вероятно, что через семь лет Украина сможет принимать матчи чемпионата мира по футболу. Возможность проведения мероприятия в стране оказалась под вопросом в том числе и из-за обвинения главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко в мошенничестве.

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