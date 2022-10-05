Украина претендует на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году

Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение футбольного чемпионата мира — 2030. Об этом 5 октября заявили в Королевской испанской футбольной федерации.



«Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу», — говорится в официальном заявлении. Заявка одобрена правительством Испании, а также безоговорочно поддержана УЕФА.

На территории Украины планируется провести матчи одной из групп ЧМ-2030.

