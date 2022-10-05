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    Украина претендует на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году

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    Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение футбольного чемпионата мира — 2030. Об этом 5 октября заявили в Королевской испанской футбольной федерации.

    «Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу», — говорится в официальном заявлении. Заявка одобрена правительством Испании, а также безоговорочно поддержана УЕФА.

    На территории Украины планируется провести матчи одной из групп ЧМ-2030.

    Кроме того, на право провести ЧМ-2030 претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.

    Украина совместно с Польшей проводила чемпионат Европы в 2012 году. Тогда победителем турнира стала сборная Испании, а Россия выбыла на групповом этапе.

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