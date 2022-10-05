Украина претендует на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году

Украина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение футбольного чемпионата мира — 2030. Об этом 5 октября заявили в Королевской испанской футбольной федерации.
«Мы верим, что мировая футбольная семья примет и поддержит эту инициативу», — говорится в официальном заявлении. Заявка одобрена правительством Испании, а также безоговорочно поддержана УЕФА.
На территории Украины планируется провести матчи одной из групп ЧМ-2030.
Кроме того, на право провести ЧМ-2030 претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.
Украина совместно с Польшей проводила чемпионат Европы в 2012 году. Тогда победителем турнира стала сборная Испании, а Россия выбыла на групповом этапе.