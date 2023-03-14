«Войны из-за него не будет». Эксперт — о встрече российского истребителя и американского дрона



— Первый вопрос — а чего мы молчим? Почему вся информация пока исходит от американской стороны (беседа шла до комментариев Минобороны РФ. — Прим. ред.)?



— Думаю, что наши еще разбираются. И вообще, это не в наших традициях мгновенно выдавать какую-то версию. [Пытаются] сдержанно. Мы же не будем говорить — а не хрен летать возле наших воздушных границ.



— Мы так не скажем, даже когда заговорим?



— Да, всё равно не скажем. Но мы именно это показали. Американцы обвиняют российского летчика в непрофессионализме и так далее. Но непрофессионализм проявили они. Потому что дрон-то ведет оператор, он должен видеть наш самолет, который облетал дрон несколько раз, и отвалить подальше. Не включил скорость, не убежал — извини.



— Но есть же правила поведения в международном воздушном пространстве…



— Конечно, никто никому не должен создавать угроз. Но это дрон, людей не было… А он может нести ракеты на своем борту, это очень мощный дрон, он может летать 27 часов, нести до 2 тонн боеприпасов самых разных. Он может управлять другими дронами. Как я понимаю (это не значит, что ровно так и было на самом деле), российский летчик подлетал несколько раз, смотрел, что он несет, чем он вооружен, есть ли на нем системы радиоэлектронной борьбы. Ну и от реактивной струи мог сломаться винт дрона.



— То есть вам не кажется, что намерением было именно сбить дрон?



— Я не могу говорить за летчика.



— А если бы он получил приказ сбить дрон — вы бы поняли такой приказ?



— Не совсем, это было был нарушением, он же летел в международном воздушном пространстве. Такой приказ был бы неправильным.



— Из того, что излагает американская сторона, складывается такое ощущение, что самолет вел себя провокационно, топливо сбрасывал перед дроном. Глумился, говоря просто.



— А с другой стороны, летать возле нашего воздушного пространства, возле Крыма, где штаб Черноморского флота… Я уже сказал, что этот дрон может управлять другими малыми. И у нас там на штаб летали уже всякие дроны, атаковали Севастополь. Летчик был обеспокоен тем, что у оператора было на уме.



— Главный вопрос — последствия.



— Не думаю, что это casus belli. Американцы выразили обеспокоенность, мы тоже обеспокоены тем, что они летают у наших границ.



— Но это всё же первый такой инцидент за весь минувший год.



— Никаких далеко идущих последствий не будет. Войны не будет. А всё остальное — кто и что скажет по этому поводу, в пользу бедных.



— Сейчас многие шутят — или не шутят, что самое интересное в том, кто выловит дрон из моря. В этом есть смысл, кроме символического?



— Конечно. Поймут, какая у него задача стояла, чем он был реально вооружен. Иранцы такой же дрон посадили у себя и на его основе сделали свой хороший беспилотник.



Беседовал Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»