Да, с CAFA — мы! Да, азиаты! Российский футбол всё ближе к уходу из УЕФА

Фото: Joel Marklund / Zuma / TASS Поделиться Поделиться





Сборная России по футболу уже этим летом сразится за титул чемпиона Центральной Азии. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о том, что это такое, с кем там играть и в какой обстановке.

В календаре сборной России по футболу впервые с февраля 2022 года появился официальный турнир. Национальная команда под руководством Валерия Карпина сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Более того, результаты пойдут в зачет рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Как бы это всё странно ни выглядело, по нынешним временам участие даже в такого рода соревновании — настоящий прорыв.



Что это такое

CAFA — Центрально-Азиатская футбольная ассоциация, в которую входят шесть стран: Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан. Организация официально зарегистрирована в 2015 году. Инициатором ее создания стал Иран, годом ранее вышедший из-за разногласий из Федерации футбола Западной Азии.

Первым президентом CAFA стал действующий глава Федерации футбола Узбекистана и Национального олимпийского комитета Узбекистана Мираброр Усманов. Тогда же было решено, что главный офис и штаб-квартира новой ассоциации будут располагаться в Ташкенте. Однако в 2019-м президентом стал глава таджикского футбола Рустам Эмомали, и штаб-квартиру перенесли в Душанбе. Эмомали возглавляет организацию по нынешний день.



Помимо обычного футбола, CAFA проводит соревнования по мини-футболу и пляжному футболу. Однако полноценный чемпионат ассоциации по футболу пройдет впервые с 9 по 21 июня этого года.

Каков уровень соперников

Иран — 24-е место в рейтинге ФИФА;

Узбекистан — 77-е в ФИФА;

Кыргызстан — 94-е в ФИФА;

Таджикистан — 108-е в ФИФА;

Туркменистан — 135-е в ФИФА;

Афганистан — 150-е в ФИФА.

Для сравнения: сборная России занимает 37-е место в рейтинге ФИФА. Также можно вспомнить, что единственные товарищеские матчи после 24 февраля 2022 года команда Валерия Карпина провела именно с командами из CAFA. Не сказать, чтобы российские футболисты чем-то сильно удивили: победа над Кыргызстаном (2:1) и две нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном. Если судить по этим играм — соперники под стать российской сборной. Так что не стоит ждать, что Россия с ходу станет чемпионом Центральной Азии.



Каков формат

Четыре команды разделены на две группы, победители групп встречаются в финале. Вторые команды играют в матче за третье место. Пока известны семь участников: шесть сборных CAFA плюс Россия. Восьмого объявят позже. Ожидается, что это будет Китай или Таиланд.

Если учесть местный колорит, удивительно, что мужской турнир будет дебютным, а вот среди женщин провели уже два чемпионата: оба раза (в 2018-м и 2022-м) победителем становилась сборная Узбекистана, и оба раза она побеждала в финале Иран. Сначала дома в Ташкенте, затем в Душанбе. Чемпионат разыгрывали пять команд: в 2018-м не было Афганистана, в 2022-м — Туркменистана.



Также здесь проводились юношеские турниры, как среди мужчин, так и среди женщин — в возрастах U19, U17 и U15. У женщин еще был турнир U23 и чемпионат CAFA по мини-футболу. Обычно победы разыгрывают Узбекистан и Иран.

То есть Россия все-таки перейдет в азиатский футбол?

В декабре казалось, что переход в Азиатскую конфедерацию уже свершившийся факт, но буквально в последний момент судьбоносное решение отложили. РФС объявил о создании рабочей группы, которой предстояло изучить «плюсы и минусы перехода из УЕФА в АФК». Одновременно с этим появились слухи, что УЕФА не хочет терять Россию и якобы даже займется вопросом возвращения отечественного футбола на европейскую и международную арены. Но уже в январе прошли новости, что ничего хорошего ждать не стоит.



В феврале президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме по приглашению президента АФК шейха Салмана бин Ибрагима Аль-Халифы. О целях поездки и ее итогах ничего не сообщили, но догадаться несложно.



Так или иначе, дедлайн уже совсем скоро. 31 марта в Москве встретится исполком РФС, там должны принять окончательное решение. Ну а пока сборную ждут два товарищеских матча с будущими соперниками по чемпионату Центральной Азии: 23 марта в Тегеране российские футболисты сыграют с Ираном, а 26 марта — в Петербурге на «Газпром Арене» с Ираком.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

