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    Sky Sports: УЕФА отказался возвращать российские клубы в еврокубки

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    Союз европейских футбольных ассоциаций продлил отстранение российских клубов от участия в еврокубках, сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис.

    Такое решение принято в связи с тем, что события на Украине продолжаются. Отмечается, что санкции вряд ли снимут до окончания спецоперации.

    Напомним, что российские команды отстранили после начала боевых действий на Украине. Российский футбольный союз планировал перейти в Азиатскую конфедерацию футбола, однако в итоге принял решение остаться и проработать вопрос с возвращением российских команд на европейскую арену.

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