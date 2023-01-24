Sky Sports: УЕФА отказался возвращать российские клубы в еврокубки

Союз европейских футбольных ассоциаций продлил отстранение российских клубов от участия в еврокубках, сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис.



Такое решение принято в связи с тем, что события на Украине продолжаются. Отмечается, что санкции вряд ли снимут до окончания спецоперации.

Напомним, что российские команды отстранили после начала боевых действий на Украине. Российский футбольный союз планировал перейти в Азиатскую конфедерацию футбола, однако в итоге принял решение остаться и проработать вопрос с возвращением российских команд на европейскую арену.