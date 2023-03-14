В Кремле ответили, затронет ли Россию банковский кризис в США

Кризис банковской системы Соединённых Штатов не повлияет на банковскую систему России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 14 марта.

«Нет худа без добра. Здесь мы в определённой степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном», — сказал Песков.

11 марта обанкротился Silicon Valleu Bank, столкнувшийся с проблемами после закрытия криптовалютного банка Silvergate, инвестировавшего в стартапы. Это привело к тому, что инвесторы начали стремительно избавляться от отраслевых акций. Банкротство SVB стало крупнейшим крахом финансовой организации за последние 15 лет. А 13 марта закрылся Signature Bank.