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    В Кремле ответили, затронет ли Россию банковский кризис в США

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    Кризис банковской системы Соединённых Штатов не повлияет на банковскую систему России, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 14 марта.

    «Нет худа без добра. Здесь мы в определённой степени застрахованы от негативного воздействия того кризиса, который сейчас разворачивается за океаном», — сказал Песков.

    11 марта обанкротился Silicon Valleu Bank, столкнувшийся с проблемами после закрытия криптовалютного банка Silvergate, инвестировавшего в стартапы. Это привело к тому, что инвесторы начали стремительно избавляться от отраслевых акций. Банкротство SVB стало крупнейшим крахом финансовой организации за последние 15 лет. А 13 марта закрылся Signature Bank.

    Президент Джо Байден, выступая с речью по поводу закрытия банков, заявил, что крах этих организаций не представляет риска для американской банковской системы.

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    Комментарии 15

    Гость14 Мар 2023 в 15:19
    Твёрдо и чётко! © Беня
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