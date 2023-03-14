Евросоюз утвердил продление санкций против РФ

Решение ЕС об очередном полугодовом продлении антироссийских санкций вступило в силу. Как передает ТАСС, постановление Совета ЕС опубликовано 14 марта в «Официальном журнале Евросоюза».



Из санкционного списка исключены погибший заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, умершие депутат Государственной думы Николай Петрунин и глава издания «Комсомольская правда» Николай Сунгоркин.



До этого ЕС продлил санкции, связанные с изменением статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, — до 24 февраля 2024 года.



В начале марта Европейский союз ввел санкции против девяти россиян и трех российских организаций, которые Брюссель считает виновными в систематических и масштабных нарушениях прав женщин.