    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -1

    5 м/с, южн

    738мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd75.46eur80.61

    Евросоюз утвердил продление санкций против РФ

    2680
    7 комментариев

    Решение ЕС об очередном полугодовом продлении антироссийских санкций вступило в силу. Как передает ТАСС, постановление Совета ЕС опубликовано 14 марта в «Официальном журнале Евросоюза».

    Из санкционного списка исключены погибший заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, умершие депутат Государственной думы Николай Петрунин и глава издания «Комсомольская правда» Николай Сунгоркин.

    До этого ЕС продлил санкции, связанные с изменением статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, — до 24 февраля 2024 года.

    В начале марта Европейский союз ввел санкции против девяти россиян и трех российских организаций, которые Брюссель считает виновными в систематических и масштабных нарушениях прав женщин.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СанкцииСанкции ЕвросоюзаСанкции ЕС против РоссииСанкции ЗападаСанкции ЕССанкции против России
    ЛАЙК6
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close