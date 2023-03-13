Эта мощь и дня, и света. Посмотрите, как Петербург отогревается под мягким солнцем

Несмотря на снегопады, наступление весны в Петербурге все же ощущается: в городе стало заметно солнечнее. Некоторые осмеливаются прогуливаться уже без шапок.
В понедельник, 13 марта, по залитым светом улицам прошелся фотокорреспондент «Фонтанки». Солнце отражается в падающем с крыш снеге, в лужах и в брызгах, которые разлетаются под ногами горожан.
Впрочем, в Петербурге уже снова объявили «желтый» уровень погодной опасности. В городе ждут сильный ветер — согласно прогнозам, порывы будут достигать 15 метров в секунду.