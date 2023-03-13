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    Эта мощь и дня, и света. Посмотрите, как Петербург отогревается под мягким солнцем

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    Несмотря на снегопады, наступление весны в Петербурге все же ощущается: в городе стало заметно солнечнее. Некоторые осмеливаются прогуливаться уже без шапок.

    В понедельник, 13 марта, по залитым светом улицам прошелся фотокорреспондент «Фонтанки». Солнце отражается в падающем с крыш снеге, в лужах и в брызгах, которые разлетаются под ногами горожан.

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    Впрочем, в Петербурге уже снова объявили «желтый» уровень погодной опасности. В городе ждут сильный ветер — согласно прогнозам, порывы будут достигать 15 метров в секунду.

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