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    Чуть меньше часа. Стихия все ближе к Петербургу

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    Город на Неве готовится к очередному капризу погоды. Если пару дней назад улицы заметало снегом, то уже сегодня ждем ветер, обещают 13 марта в Смольном.

    По данным Росгидрометцентра, с 21 часа 13 марта до 17 часов 14 марта в Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 15 м/с.

    Водителей и пешеходов просят быть крайне осторожными. Петербуржцам советуют по возможности отказаться от поездок на автомобилях в связи с высоким риском ДТП.

    А в ГУ МЧС предупреждали, что 14 марта порывы ветра местами будут доходить до 17 м/с. К тому же настроение горожанам подпортит гололедица. При этом во вторник синоптики ожидают «мощную волну тепла». Подробнее о прогнозе читайте здесь.

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