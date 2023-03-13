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    Фейерверк в России поднял на уши Восточную Финляндию

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    Шум на восточной границе Финляндии, из-за которого случился переполох в местных соцсетях, оказался фейерверком в России, выяснили финские СМИ.

    Как пишут журналисты 13 марта, громкие звуки с российской стороны услышали в Иматре в субботу. В финских соцсетях жители предположили, что это российские военные учения. Но пограничная служба Суоми отвергла эти опасения.

    «Шум был вызван фейерверком в Светогорске. У пограничной охраны есть собственное наблюдение по этому вопросу», — заявил журналистам секретарь по коммуникациям пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Энни Матикайнен.

    Как сообщала «Фонтанка», ранее финская таможня заявила об «огромном росте» числа преступлений после введения санкций против России. А Финляндия начала строительство забора на своей стороне границы.

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    Финляндия
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