Фейерверк в России поднял на уши Восточную Финляндию

Шум на восточной границе Финляндии, из-за которого случился переполох в местных соцсетях, оказался фейерверком в России, выяснили финские СМИ.

Как пишут журналисты 13 марта, громкие звуки с российской стороны услышали в Иматре в субботу. В финских соцсетях жители предположили, что это российские военные учения. Но пограничная служба Суоми отвергла эти опасения.

«Шум был вызван фейерверком в Светогорске. У пограничной охраны есть собственное наблюдение по этому вопросу», — заявил журналистам секретарь по коммуникациям пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Энни Матикайнен.