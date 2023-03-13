Посчитали, что может покинуть страну. В Петербурге отправили под арест участника дела о кооперативе «Бест Вей»

Приморский райсуд Петербурга арестовал одного из фигурантов уголовного дела кооператива «Бест Вей» — Дениса Шишко. Он просил о более мягком наказании, но останется под стражей до 18 апреля, сообщает 13 марта объединенная пресс-служба судов города.
Следствие полагает, что Шишко был «активным участником сообщества», находился в доверительных отношениях с руководителями, привлекал деньги потерпевших и передавал их другим фигурантам — Роману Василенко и Евгению Чайчуку. Кроме того, суд посчитал, что как гражданин Белоруссии Шишко может беспрепятственно покинуть Россию.
Шишко вменяют участие в преступном сообществе и мошенничество. Три дня назад по этому же делу арестовали Дмитрия Мазанова, который якобы был «рекламным лицом» кооператива.
Следствие полагает, что участники преступного сообщества прикарманивали деньги вкладчиков и пайщиков потребительского кооператива «Бест Вей», а также иностранных компаний «Гермес Менеджмент Лтд», «Гермес М ЛП» и «Гермес Финанс Лтд», действовавших по принципу финансовой пирамиды. В деле фигурирует сумма ущерба, превышающая 16 миллиардов рублей. Подробнее о деле читайте в материале «Фонтанки».