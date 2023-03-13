Посчитали, что может покинуть страну. В Петербурге отправили под арест участника дела о кооперативе «Бест Вей»

Приморский райсуд Петербурга арестовал одного из фигурантов уголовного дела кооператива «Бест Вей» — Дениса Шишко. Он просил о более мягком наказании, но останется под стражей до 18 апреля, сообщает 13 марта объединенная пресс-служба судов города.



Следствие полагает, что Шишко был «активным участником сообщества», находился в доверительных отношениях с руководителями, привлекал деньги потерпевших и передавал их другим фигурантам — Роману Василенко и Евгению Чайчуку. Кроме того, суд посчитал, что как гражданин Белоруссии Шишко может беспрепятственно покинуть Россию.