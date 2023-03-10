Суд в Петербурге арестовал «рекламное лицо» кооператива «Бест Вей»

Приморский районный суд заключил под стражу Дмитрия Мазанова, одного из фигурантов уголовного дела кооператива «Бест Вей». Арестован мужчина пока лишь на месяц и 12 суток, до истечения срока следствия, затем меру, скорее всего, продлят. Об этом 10 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мазанову вменяют мошенничество и участие в преступном сообществе.



Следствие считает, что обвиняемый являлся участником преступного сообщества, организованного в 2014 году Романом Василенко. Целью якобы было похищение денег вкладчиков и пайщиков потребительского кооператива «Бест Вей», а также иностранных компаний «Гермес Менеджмент Лтд», «Гермес М ЛП» и «Гермес Финанс Лтд», действовавших по принципу финансовой пирамиды.

