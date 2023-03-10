Суд в Петербурге арестовал «рекламное лицо» кооператива «Бест Вей»

Приморский районный суд заключил под стражу Дмитрия Мазанова, одного из фигурантов уголовного дела кооператива «Бест Вей». Арестован мужчина пока лишь на месяц и 12 суток, до истечения срока следствия, затем меру, скорее всего, продлят. Об этом
Следствие считает, что обвиняемый являлся участником преступного сообщества, организованного в 2014 году Романом Василенко. Целью якобы было похищение денег вкладчиков и пайщиков потребительского кооператива «Бест Вей», а также иностранных компаний «Гермес Менеджмент Лтд», «Гермес М ЛП» и «Гермес Финанс Лтд», действовавших по принципу финансовой пирамиды.
Мазанов, по мнению следствия, являлся активным участником подразделения, привлекал людей, брал деньги и передавал руководителям сообщества. В соцсетях остались видеоролики с Мазановым, который выступал «рекламным лицом», делясь опытом приобретения квартиры в Петербурге.
В уголовном деле на сегодняшний день фигурируют
Ходатайствуя об аресте, следствие указывало, что Мазанов умеет убеждать и обманывать, а значит сможет скомпрометировать правоохранительные органы и ввести потерпевших в заблуждение. Обвиняемый просил домашний арест, но ему было отказано.
Уголовное дело в отношении участников «Бест Вей» было возбуждено в 2021 году. Основателей и подчиненных задерживают и отправляют под арест. Ущерб растет в геометрической прогрессии. О том, что происходит с одним из крупнейших российских кооперативов, читайте в материале «Фонтанки».