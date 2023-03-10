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    Суд в Петербурге арестовал «рекламное лицо» кооператива «Бест Вей»

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    Приморский районный суд заключил под стражу Дмитрия Мазанова, одного из фигурантов уголовного дела кооператива «Бест Вей». Арестован мужчина пока лишь на месяц и 12 суток, до истечения срока следствия, затем меру, скорее всего, продлят. Об этом 10 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мазанову вменяют мошенничество и участие в преступном сообществе.

    Следствие считает, что обвиняемый являлся участником преступного сообщества, организованного в 2014 году Романом Василенко. Целью якобы было похищение денег вкладчиков и пайщиков потребительского кооператива «Бест Вей», а также иностранных компаний «Гермес Менеджмент Лтд», «Гермес М ЛП» и «Гермес Финанс Лтд», действовавших по принципу финансовой пирамиды.

    Мазанов, по мнению следствия, являлся активным участником подразделения, привлекал людей, брал деньги и передавал руководителям сообщества. В соцсетях остались видеоролики с Мазановым, который выступал «рекламным лицом», делясь опытом приобретения квартиры в Петербурге.

    В уголовном деле на сегодняшний день фигурируют 12 000 привлеченных физлиц и ущерб 16 187 784 631 рубль.

    Ходатайствуя об аресте, следствие указывало, что Мазанов умеет убеждать и обманывать, а значит сможет скомпрометировать правоохранительные органы и ввести потерпевших в заблуждение. Обвиняемый просил домашний арест, но ему было отказано.

    Уголовное дело в отношении участников «Бест Вей» было возбуждено в 2021 году. Основателей и подчиненных задерживают и отправляют под арест. Ущерб растет в геометрической прогрессии. О том, что происходит с одним из крупнейших российских кооперативов, читайте в материале «Фонтанки».

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