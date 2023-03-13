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    В Кремле отреагировали на вручение «Оскара» за фильм о Навальном

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков увидел «элементы политизации» в присвоении премии «Оскар» за фильм про Алексея Навального. Об этом он сказал 13 марта журналистам.

    Представитель Кремля отметил, что не видел эту картину и не может судить о каких-то кинематографических достоинствах.

    «Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации в своей работе, такое бывает», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

    Фильм «Навальный» стал лучшей документальной полнометражной кинокартиной на церемонии вручения премии «Оскар», которая состоялась в Лос-Анджелесе. О том, кто еще был удостоен престижной награды, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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