В Кремле отреагировали на вручение «Оскара» за фильм о Навальном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков увидел «элементы политизации» в присвоении премии «Оскар» за фильм про Алексея Навального. Об этом он сказал 13 марта журналистам.



Представитель Кремля отметил, что не видел эту картину и не может судить о каких-то кинематографических достоинствах.



«Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации в своей работе, такое бывает», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).



Фильм «Навальный» стал лучшей документальной полнометражной кинокартиной на церемонии вручения премии «Оскар», которая состоялась в Лос-Анджелесе. О том, кто еще был удостоен престижной награды, читайте в нашей онлайн-трансляции.

